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Конгресс русской прессы начался в Минске
11.07.2017 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Конгресс русской прессы проходит уже в 19-й раз, для участия в нем в белорусской столице собираются журналисты и медиаменеджеры русскоязычных СМИ из разных стран мира. Пообщается с участниками конгресса и президент Беларуси Александр Лукашенко.
В первый день конгресса журналисты возложили цветы к Вечному огню в центре Минска. Кроме этого, посетят участники мероприятия и экскурсию по белорусской столице.
В другие дни конгресса запланированы пленарные обсуждения и принятие декларации, а также посещение XXVI фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и экскурсия по ряду белорусских предприятий.
Среди экспертов, которые выступят на XIX конгрессе русской прессы — и руководитель агентства Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко, который не так давно получил престижную премию "Медиа-менеджер России".
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В первый день конгресса журналисты и медиаменеджеры возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. Смотрите видео первых часов конгресса на Sputnik.
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