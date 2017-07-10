Конгресс русской прессы начался в Минске

Конгресс русской прессы проходит уже в 19-й раз, для участия в нем в белорусской столице собираются журналисты и медиаменеджеры русскоязычных СМИ из разных стран мира. Пообщается с участниками конгресса и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В первый день конгресса журналисты возложили цветы к Вечному огню в центре Минска. Кроме этого, посетят участники мероприятия и экскурсию по белорусской столице.

В другие дни конгресса запланированы пленарные обсуждения и принятие декларации, а также посещение XXVI фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и экскурсия по ряду белорусских предприятий.

Среди экспертов, которые выступят на XIX конгрессе русской прессы — и руководитель агентства Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко, который не так давно получил престижную премию "Медиа-менеджер России".