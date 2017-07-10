﻿ Из-за визита президента Молдовы движение в центре Минска ограничат 12 и 13 июля. 21.by
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Из-за визита президента Молдовы движение в центре Минска ограничат 12 и 13 июля

11.07.2017 14:34 — Разное | Tut.by  
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12 и 13 июля в центре Минска ограничат движение для транспорта, сообщила AUTO.TUT.BY столичная ГАИ.

В центральной части столицы запланировано кратковременное ограничение движения транспорта 12 июля с 11.00 до 22.00 и 13 июля с 09.00 до 11.00.

Ограничение вводится в связи с посещением историко-культурных, промышленных и других объектов Минска президентом Молдовы в рамках рабочего визита в Беларусь.

ГАИ приносит свои извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Ограничение вводится в связи с посещением историко-культурных, промышленных и других объектов Минска президентом Молдовы в рамках рабочего визита в Беларусь.

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