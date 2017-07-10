Из-за визита президента Молдовы движение в центре Минска ограничат 12 и 13 июля

12 и 13 июля в центре Минска ограничат движение для транспорта, сообщила AUTO.TUT.BY столичная ГАИ.

В центральной части столицы запланировано кратковременное ограничение движения транспорта 12 июля с 11.00 до 22.00 и 13 июля с 09.00 до 11.00.

Ограничение вводится в связи с посещением историко-культурных, промышленных и других объектов Минска президентом Молдовы в рамках рабочего визита в Беларусь.

ГАИ приносит свои извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.