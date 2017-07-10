Лучший бомбардир «Крумкачоў» за время выступление команды в высшей лиге Вячеслав Глеб нашел новую команду.



Вячеслав Глеб. Фото: fcneman.by

Как сообщает официальный сайт гродненского «Немана», 34-летний футболист стал первым и, скорее всего, единственным новичком клуба в это летнее трансферное окно.

Сегодня экс-игрок «Крумкачоў» (рост — 181 см, вес — 78 кг) подписал контракт с «Неманом» до конца нынешнего сезона. За минский клуб Вячеслав Глеб выступал с начала сезона 2016 года, провел за «воронов» 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. Причем три гола он провел в ворота гродненского клуба.

Вячеслав Глеб является лучшим бомбардиром «Крумкачоў» за время выступления этой команды в высшей лиге.

Ранее Вячеслав Глеб выступал за «Штутгарт II» в Германии (2001−2003), немецкий «Гамбург» (2004), швейцарский «Грассхоппер» (2005), минский МТЗ-РИПО (2005−2008), китайские «Шанхай Шэньхуа» (2009), «Шэньчжэнь Руби» (2010), «Динамо» (Минск) (2011), немецкий «Франкфурт» (2011), «Гомель» (2012), греческий «Каллони» (2012), жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2013−2015).

Обладатель Кубка Беларуси (2004/05, 2007/08), обладатель Суперкубка Беларуси (2012). Двукратный бронзовый призер чемпионата Беларуси (2005, 2008).

За десять сезонов, которые Вячеслав Глеб сыграл в сильнейшем дивизионе Беларуси, он принял участие в 215 матчах, в которых набрал 108 (57+51) очков по системе «гол+пас». В ворота «Немана» нападающий забил 7 мячей (3 — за МТЗ-РИПО, 1 — за «Торпедо-БелАЗ», 3 — за «Крумкачоў»).