Видеофакт: ливень затопил станцию парижского метро

Мощный ливень обрушился на Париж вечером 9 июля. Городские улицы ушли под воду, ливневые стоки не могли справиться с огромным потокам воды, в результате чего стало затапливать метро. Пострадали 20 станций подземки, три из них были закрыты. Буквально за час в Париже выпала месячная норма осадков.

В социальных сетях парижане шутили, что им придется добираться на работу на лодках, а некоторых постили кадры из фильма "Титаник", сравнивая затопление корабля и метро.