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Видеофакт: ливень затопил станцию парижского метро

11.07.2017 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мощный ливень обрушился на Париж вечером 9 июля. Городские улицы ушли под воду, ливневые стоки не могли справиться с огромным потокам воды, в результате чего стало затапливать метро. Пострадали 20 станций подземки, три из них были закрыты. Буквально за час в Париже выпала месячная норма осадков.

В социальных сетях парижане шутили, что им придется добираться на работу на лодках, а некоторых постили кадры из фильма "Титаник", сравнивая затопление корабля и метро.

 
 
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Двадцать станций парижского метро пострадали от начавшегося в воскресенье ливня. Смотрите на видео, как вода затапливает одну из станций подземки французской...

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