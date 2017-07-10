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Беларусь и Молдова: резервы для сотрудничества есть

11.07.2017 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Молдовы Додон посетит Беларусь на этой неделе — у высокого гостя запланированы переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко и ряд иных мероприятий. Участвовавшие в видеомосте Sputnik эксперты уверены: переговоры смогут придать новый импульс сотрудничеству двух стран.

Так, глава кафедры инновационной экономики МИТСО Вячеслав Ярошевич выразил надежду, что визит "приведет к интенсификации экономического сотрудничества".

Беларусь и Молдова: резервы для сотрудничества есть
© Sputnik/
Молдавская диаспора ждет визита своего президента в Беларусь

"У нас комплементарные экономики", — выразил уверенность экономист.

По словам Ярошевича, для интенсификации торговли между странами необходимо решить несколько вопросов, и один из ключевых — логистика. Тогда возможно будет преодолеть тот спад в торговле между странами.

У Молдовы и Беларуси есть и совместные проекты — в частности, по сборке тракторов, однако эксперты признают: пока на крупный уровень проекты не вышли.

"Все наши проекты, к сожалению, пока микроскопичны по объему. Есть проблемы с лицензированием, хотя и есть государства, та же Румыния, которые хотели бы приобретать эти трактора. Этот вопрос тоже можно решить административно", — сказал депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

"Точки соприкосновения" между странами могут быть и в политике, уверены эксперты. Так, политолог Александр Шпаковский уверен: между Додоном и Лукашенко есть идейная и политическая близость, поэтому ожидания от их встречи самые положительные. Хотя на гуманитарном уровне страны и сотрудничают не так успешно.

"Гуманитарные и культурные связи развиваются слабо. Мы непозволительно  мало знаем друг о друге после обретения независимости", — констатировал Шпаковский и призвал запустить общие лагеря или программы обмена для молодежи.

Смотрите запись видеомоста на Sputnik.

 
 
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Эксперты проанализировали отношения Беларуси и Молдовы накануне визита в Минск президента РМ Игоря Додона. Смотрите видео пресс-конференции на Sputnik.

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