В Бресте женщина хотела забросать машину своей соперницы закатками и камнями, но перепутала авто

В Бресте возбудили уголовное дело в отношении 42-летней женщины, которая подозревается в умышленном повреждении имущества, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

По предварительной версии, в ночь с 8 на 9 июня она сбрасывала с балкона на припаркованный во дворе Skoda стеклянные банки с консервированными овощами, камни и бутылки с водой.

В результате в автомобиле повредилось два элемента кузова и боковое стекло. Ущерб составил 1800 рублей. Skoda зарегистрирована на 28-летнюю жительницу Бреста, которая находится в отпуске по уходу за ребенком.

Женщина объяснила свои действия ошибкой: она думала, что автомобиль принадлежит другой женщине, с которой у нее сложились неприязненные отношения.