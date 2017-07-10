Астролог о трудностях Трампа, особой роли Путина и равновесии Лукашенко

Планетарная конфигурация спокойствия в ближайшее время не обещает — середина июля может обернуться проблемами, а август придумал для нас немало необычных сюжетов, уверена астролог Светлана Драган. Но, предупрежден — значит — вооружен, и у нас есть все возможности избежать неприятностей, считает астролог.

"В середине июля планетарная конфигурация не радует нас спокойствием — 16, 18 и 20-е числа могут быть очень неспокойными днями, да и август придумал для нас необычные сюжеты. Одним из важнейших моментов станет даже не затмение, а кризисный аспект Юпитера и Плутона (с 4 августа), и выглядеть это может достаточно беспощадно. На Земле это отразится в борьбе за власть, за право диктовать закон и строить мировой порядок, за лидерство в переделе капитала, что намекает на контекст войны. В прямом, и в переносном смысле из искры может разгореться пламя", — отметила астролог.

По мнению Светланы Драган противостояние Юпитера с Плутоном может стать поворотным в истории, результаты которого мы сумеем оценить через некоторое время. Положение Беларуси, в сравнении с зыбким состоянием других стран, представляется более стабильным и оптимистичным, относительно спокойным.

"Александр Лукашенко будет вовлечен в сложные процессы, связанные с политическими играми, перестройкой экономики, но по результату страна останется в относительном равновесии, а тезис об отсутствии у Беларуси геополитических амбиций является квинтэссенцией идеи и ключевой фразой, которая движет лидером Беларуси", — резюмирует Светлана Драган.

Полную версию интервью со Светланой Драган слушайте на радио Sputnik Беларусь.