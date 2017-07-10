ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Астролог о трудностях Трампа, особой роли Путина и равновесии Лукашенко

11.07.2017 15:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Планетарная конфигурация спокойствия в ближайшее время не обещает — середина июля может обернуться проблемами, а август придумал для нас немало необычных сюжетов, уверена  астролог Светлана Драган.  Но, предупрежден — значит — вооружен, и у нас есть все возможности избежать неприятностей, считает астролог.

"В середине июля планетарная конфигурация не радует нас спокойствием — 16, 18 и 20-е числа могут быть очень неспокойными днями, да и август придумал для нас необычные сюжеты. Одним из важнейших моментов станет даже не затмение, а кризисный аспект  Юпитера и Плутона (с 4 августа), и выглядеть это может достаточно беспощадно. На Земле это отразится в борьбе за власть, за право диктовать закон и строить мировой порядок, за лидерство в переделе капитала, что намекает на контекст войны. В прямом, и в переносном смысле из искры может разгореться пламя", — отметила астролог.

По мнению Светланы Драган противостояние Юпитера с Плутоном может стать поворотным в истории, результаты которого мы сумеем оценить через некоторое время. Положение Беларуси, в сравнении с зыбким состоянием других стран, представляется более стабильным и оптимистичным, относительно спокойным.

"Александр Лукашенко будет вовлечен в сложные процессы, связанные с политическими играми, перестройкой экономики, но по результату страна останется в относительном равновесии, а тезис об отсутствии у Беларуси геополитических амбиций является квинтэссенцией идеи и ключевой фразой, которая движет лидером Беларуси", — резюмирует Светлана Драган.

Полную версию интервью со Светланой Драган слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Драган, астролог-аналитик с мировым именем, рассказала на радио Sputnik Беларусь о необычных сюжетах, которые придумал для нас август, и событиях, способных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: ливень затопил станцию парижского метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика