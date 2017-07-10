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19-летняя американка выиграла в лотерею дважды за неделю. В сумме - больше 650 тысяч долларов

11.07.2017 15:38 — Разное | Tut.by  
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19-летняя американка выиграла в лотерею дважды за неделю. В сумме приз составил более 650 тысяч долларов, рассказывает mashable.com.

Фото: calottery.com ​

Жительница Калифорнии Роса Домингес (Rosa Dominguez) ехала домой из Аризоны, а когда остановилась на заправке, купила лотерейный билет за 5 долларов. Девушка стерла защитный слой и поняла, что выиграла 555 555 долларов.

— Я так нервничала, что хотела плакать, — рассказывала она.

Спустя несколько дней Роса решила испытать удачу и купила еще один 5-долларовый лотерейный билет на другой заправке. И снова выиграла! На этот раз 100 000 долларов.

Домингес рассказала, что на призовые деньги хотела бы «пойти по магазинам и купить себе новую машину».

 
 
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Победительница рассказала, что на выигранные деньги хотела бы "пойти по магазинам и купить себе новую машину".

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