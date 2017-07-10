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В четверг на Зыбицкой пройдет бесплатный фестиваль ссобоек

11.07.2017 15:50 — Разное | Tut.by  
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13 июля в обеденный перерыв с 12:00 до 15:00 на набережной Свислочи пройдет фестиваль ссобойки «БОРЖОМИ GO!». На Зыбицкой можно будет самим приготовить экспресс-обед из продуктов, предоставленных организаторами, и тут же съесть его прямо на траве.


Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Для тех, у кого уже есть ссобойки, будут удобные кресла, музыка от лучших диджеев Зыбицкой и фуд-лекторий. Программа следующая:

͕12:30 «Го на Комаровку: выбираем на обед локальные сезонные продукты вместе с инстаграмом Комаровского рынка» (Иван Ткачук);͕

13:00 «Второй закон бутерброда, или правильный хлеб». Илья Прохоров, крафтовая пекарня Brø Bakery;

13:30 «Полезная ссобойка за 10 минут: рецепты на неделю». Блогер Ирина Кабасакал;

14:00 «Какой стрит-фуд обязательно нужно попробовать в Минске на улице». Егор Рытвинский, основатель фестиваля Vulitsa Ezha;

14:30 «Фотогеничная еда: как создаются быстрые и красивые рецепты». Мастер-класс от Виктории Ткачук, руководительницы проекта Bon Appetit.


 
Теги: Минск
 
 
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13 июля, в обеденный перерыв с 12:00 до 15:00 на набережной Свислочи пройдет фестиваль ссобойки

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