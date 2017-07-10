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В четверг на Зыбицкой пройдет бесплатный фестиваль ссобоек
13 июля в обеденный перерыв с 12:00 до 15:00 на набережной Свислочи пройдет
Для тех, у кого уже есть ссобойки, будут удобные кресла, музыка от лучших диджеев Зыбицкой и фуд-лекторий. Программа следующая:
͕12:30 «Го на Комаровку: выбираем на обед локальные сезонные продукты вместе с инстаграмом Комаровского рынка» (Иван Ткачук);͕
13:00 «Второй закон бутерброда, или правильный хлеб». Илья Прохоров, крафтовая пекарня Brø Bakery;
13:30 «Полезная ссобойка за 10 минут: рецепты на неделю». Блогер Ирина Кабасакал;
14:00 «Какой стрит-фуд обязательно нужно попробовать в Минске на улице». Егор Рытвинский, основатель фестиваля Vulitsa Ezha;
14:30 «Фотогеничная еда: как создаются быстрые и красивые рецепты». Мастер-класс от Виктории Ткачук, руководительницы проекта Bon Appetit.
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13 июля, в обеденный перерыв с 12:00 до 15:00 на набережной Свислочи пройдет фестиваль ссобойки
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