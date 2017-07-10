Финал первого могилевского фестиваля короткометражных фильмов «Словы» и их показ пройдут под открытым небом. Церемония награждения состоится на этнографическом хуторе «Зеленая роща» 13 июля.





Стартовал фестиваль «Словы» в марте . Организаторы — Центр городских инициатив — предложили могилевчанам и гостям города создать короткие — до 5 минут — видео на свободную тему в любом жанре и технике.

В итоге на конкурс подали 19 заявок. Некоторые участники присылали по несколько роликов. Победитель получит экшн-камеру.

В программе, помимо показа конкурсных фильмов и церемонии награждения победителей, запланированы живая музыка, «танцевальное караоке» и другие развлечения на природе.

Поскольку «зрительный зал» будет на обычной поляне, организаторы рекомендуют прихватить с собой пледы, а при выборе одежды учитывать информацию о погоде в вечернее время.

Вход бесплатный, но желающие посетить мероприятие должны зарегистрироваться по ссылке (за раз можно зарегистрировать компанию до 6 человек) .

Начало — в 20.00.