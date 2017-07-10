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Финал первого в Могилеве фестиваля короткометражек "Словы" пройдет под открытым небом
Финал первого могилевского фестиваля короткометражных фильмов «Словы» и их показ пройдут под открытым небом. Церемония награждения состоится на этнографическом хуторе «Зеленая роща» 13 июля.
Стартовал фестиваль «Словы»
В итоге на конкурс подали 19 заявок. Некоторые участники присылали по несколько роликов. Победитель получит экшн-камеру.
В программе, помимо показа конкурсных фильмов и церемонии награждения победителей, запланированы живая музыка, «танцевальное караоке» и другие развлечения на природе.
Поскольку «зрительный зал» будет на обычной поляне, организаторы рекомендуют прихватить с собой пледы, а при выборе одежды учитывать информацию о погоде в вечернее время.
Вход бесплатный, но желающие посетить мероприятие должны зарегистрироваться
Начало — в 20.00.
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На этнохуторе наградят победителей фестиваля и устроят уличный киносеанс.
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