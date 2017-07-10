Грандиозным пиром отметят в Минске начало седьмого сезона «Игры престолов»

Сезон близко! Начало седьмой части популярнейшего сериала «Игра престолов» в Минске отметят пиром в стиле Королевской Гавани.

Одна из пиццерий сети «Пицца Темпо» 17 июля превратится в пиршественный зал Красного замка. Здесь же будет установлен главный символ власти в Семи Королевствах - Железный трон. А также настоящая аутентичная еда, которую так любят герои книги и сериала.

На вечеринку будут приглашены истинные ценители сериала, которые смогут увидеть посмотреть первую серию нового сезона, полностью окунувшись в антураж мира Семи Королевств. А также обсудить перипетии «Игры престолов» с ее ключевыми персонажами: «Матерью Драконов» Дейенерис Таргариен, Тирионом Ланнистером, Серсеей, Джоном Сноу (как же без него?) и даже брутальным кхалом Дрого (вы ведь уже поняли, что в этом сериале никто не умирает навсегда?). А также с другими героями Вестероса, Винтерфелла и остальных королевств.

Планируется, что гостями пира станут около 200 человек из числа огромной армии поклонников «Игры престолов». Каждый из них получит персональное приглашение от организаторов. Последние, кстати, заверяют: ключевым отличием реального пира от «сериального» будет то, что все останутся живы и счастливы и обещают сюрпризы для всех участников.

«Игра престолов» – американский телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO. Первая серия была показана 17 апреля 2011 года.