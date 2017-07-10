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Louis Vuitton выпустила смарт-часы за 3 тысячи долларов США

11.07.2017 16:39 — Разное | Tut.by  
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Французский дом моды Louis Vuitton представил собственные смарт-часы, работающие на операционной системе Android Wear 2.0. Стоимость новинки равняется примерно 3000 долларов США. Об этом сообщает engadget.

Смарт-часы получили название Tambour Horizon, оснащаются процессором Snapdragon Wear 2100 и 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением в 390 на 390 пикселей. Объем оперативной памяти устройства — 512 МБ, постоянной — 4 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора равняется 300 мАч. Работают часы на операционной системе Android Wear 2.0.


Кроме того, в память устройства «с завода» будет встроены туристические гиды Louis Vuitton и приложение My Flight, которое используется для планирования авиаперелетов. К минусам устройства обозреватель engadget отнес лишь отсутствие датчика сердечного ритма.

Сами часы будут выпускаться в трех вариантах исполнения корпуса — черного, серого и коричневого цветов. При желании часы также можно будет дополнить одним из 60 взаимозаменяемых ремешков.

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Стоимость смарт-часов Tambour Horizon составляет 2450 долларов США для серой и коричневой версии, и 2900 для полностью черной. Ремешок обойдется еще в 300 долларов. Отмечается, что Louis Vuitton будет осуществлять доставку по всему миру.
 
 
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Смарт-часы получили название Tambour Horizon.

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