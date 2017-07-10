ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусскую команду проводили на XXIII летние Дефлимпийские игры

11.07.2017 16:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская команда примет участие в XXIII летних Дефлимпийских играх, которые пройдут в турецком Самсуне. Торжественная церемония проводов белорусской делегации прошла сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Беларусь на состязаниях в Самсуне будет представлена спортсменами национальной команды по инваспорту. Борьбу за награды Дефлимпийских игр поведут 42 белоруса: 16 легкоатлетов, 12 пловцов, 7 представителей вольной и греко-римской борьбы, 4 мастера пляжного волейбола и 3 дзюдоиста.

Всего в соревнованиях примут участие представители более 100 стран мира. Спортсмены с нарушениями слуха будут соревноваться в 21 виде спорта, 16 из которых индивидуальные, 5 — командные. Нынешние Дефлимпийские игры стартуют 18 июля, а завершатся 30 июля.

На предыдущих Играх, которые прошли в Софии в 2013 году, белорусские спортсмены завоевали 27 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская команда примет участие в XXIII летних Дефлимпийских играх, которые пройдут в турецком Самсуне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Молния каждую секунду. Онлайн-карты грозы, которая идет на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика