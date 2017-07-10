Молния каждую секунду. Онлайн-карты грозы, которая идет на Беларусь

Данные о каждом разряде, зарегистрированном метеостанциями. Информация появляется почти сразу же — с задержкой в шесть секунд. Белая отметка здесь — это зона зарегистрированного свежего разряда. Чем краснее — тем больше времени после прошло.
Сервис «Яндекса» может показывать, где прямо сейчас идет дождь, насколько он сильный и что будет в ближайшие два часа. Правда, эта карта работает не для всей Беларуси — онлайн можно наблюдать за осадками только в Могилевской, Витебской и части Гомельской областей.
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