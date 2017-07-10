Молния каждую секунду. Онлайн-карты грозы, которая идет на Беларусь

Сегодня, 11 июля, большую часть Беларуси ждет сильная гроза. Пройдут дожди, возможен град, а также сильный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Молнии — очень увлекательное зрелище, если наблюдать за ними издалека, например, через интернет. Вот несколько сервисов, которые помогут оценить масштаб стихии и не намокнуть.



Изображение: blitzortung.org

Данные о каждом разряде, зарегистрированном метеостанциями. Информация появляется почти сразу же — с задержкой в шесть секунд. Белая отметка здесь — это зона зарегистрированного свежего разряда. Чем краснее — тем больше времени после прошло.



Изображение: lightningmaps.org / Google

Те же данные, что и в прошлом сервисе, совмещенные с картами Google. Можно, к примеру, наблюдать, как молнии ударяют на вашей улице или приближаются к даче.



Изображение: yandex.by

Сервис «Яндекса» может показывать, где прямо сейчас идет дождь, насколько он сильный и что будет в ближайшие два часа. Правда, эта карта работает не для всей Беларуси — онлайн можно наблюдать за осадками только в Могилевской, Витебской и части Гомельской областей.