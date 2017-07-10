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Министройархитектуры не знает, сколько многодетных семей останется без госпомощи
Пересматривать решение по поводу отмены указа № 585 или хотя бы внесения изменений в указ № 240 об адресных субсидиях на жилье, Минстройархитектуры не стало. «Механизм работы указа № 240 будет прорабатываться на отдельных рабочих встречах в региона и Минске», — рассказал сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.
Новый указ президента
Вчера Александр Горваль
— Указ № 585 прекращает свое действие 6 августа текущего года. И те, кто уже успел оформить на себя построенное жилье и по этому гражданину принято решение исполкома о выделении субсидии, получат ее. Если такого решения исполком до 6 августа не примет, то госпомощь предоставлена не будет, — пояснил еще раз Александр Горваль. — Если говорить о количестве таких граждан, то за первое полугодие в Беларусбанке 26 человек получили такие субсидии по 585 указу.
Данных о том, сколько в Беларуси семей попали в правовую яму, у Минстройархитектуры нет. Но надежду им оставили:
— Механизм работы указа № 240 будет прорабатываться на отдельных рабочих встречах в региона и Минске, — уточнил Александр Горваль.
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Те семьи, которые не успеют получить субсидию до 6 августа, рассчитывать на нее не смогут.
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