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Министройархитектуры не знает, сколько многодетных семей останется без госпомощи

11.07.2017 16:47 — Разное | Tut.by  
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Пересматривать решение по поводу отмены указа № 585 или хотя бы внесения изменений в указ № 240 об адресных субсидиях на жилье, Минстройархитектуры не стало. «Механизм работы указа № 240 будет прорабатываться на отдельных рабочих встречах в региона и Минске», — рассказал сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.

Новый указ президента № 240 об адресных жилищных субсидиях вступит в силу 6 августа. Тогда же утратит силу другой указ — о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья — № 585. Молодые семьи и многодетные, рассчитывавшие на субсидии по 585 указу и взявшие коммерческие кредиты под 19−20%, попали в правовую яму — если до августа их дома не сдадут, то по 585-му им уже субсидии не полагаются, а по 240-му — еще не полагаются (по нему субсидируют в порядке очередности). Семьи, вступившие в строительство в 2016—2017-м годах останутся с огромными выплатами по кредитам, которые бы взять не рискнули, если бы не надежда на государство. Напомним, субсидии по 585 указу полагались только тем, кто брал коммерческие кредиты на жилье.

Вчера Александр Горваль объяснял: да, так получилось. Те, кто не успеет получить субсидию до 6 августа, рассчитывать на господдержку не смогут. Сегодня Министерство архитектуры и строительства подтвердило свою позицию:

— Указ № 585 прекращает свое действие 6 августа текущего года. И те, кто уже успел оформить на себя построенное жилье и по этому гражданину принято решение исполкома о выделении субсидии, получат ее. Если такого решения исполком до 6 августа не примет, то госпомощь предоставлена не будет, — пояснил еще раз Александр Горваль. — Если говорить о количестве таких граждан, то за первое полугодие в Беларусбанке 26 человек получили такие субсидии по 585 указу.

Данных о том, сколько в Беларуси семей попали в правовую яму, у Минстройархитектуры нет. Но надежду им оставили:

— Механизм работы указа № 240 будет прорабатываться на отдельных рабочих встречах в региона и Минске, — уточнил Александр Горваль.

 
Теги: Минск
 
 
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Те семьи, которые не успеют получить субсидию до 6 августа, рассчитывать на нее не смогут.

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