Инфляция в июне: непродовольственные товары дешевеют второй месяц подряд

Цены в июнь выросли незначительно — инфляция за месяц составила 0,7%, сообщает Белстат. На непродовольственные товары в Беларуси второй месяц наблюдается дефляция — за июня они подешевели на 0,1%.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Продовольственные товары в июне подорожали на 1,3%, услуги — на 0,7%.

В целом с начала года товары и услуги подорожали на 3,4%. Сильнее всего выросли цены на услуги — на 5,1%. Продукты питания подорожали на 4,3%, непродовольственные товары — ровно на 1%.

Напомним, что в этом году в марте в Беларуси уже была зафиксирована дефляция , правда, на продовольственные товары.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.