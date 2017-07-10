ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бейонсе и Jay Z купили самую дорогую виллу в Америке со скидкой в 130 миллионов долларов

11.07.2017 17:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Певица Бейсонсе и рэпер Jay Z, которые недавно стали родителями близнецов и довели общее число детей до трех, прикупили и новый дом — особняк в Лос-Анджелесе. Об этом особняке мы писали в январе. Девелопер Брюс Маковски выставил его на продажу за 250 миллионов долларов. Forbes и New York Post назвали эту виллу самой дорогой за всю историю США. Но одно дело хотеть, другое дело — продать. Звездной паре жилье досталось менее чем за полцены, за 120 млн долларов.


Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development

Вилла расположена в элитном анклаве Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Из окон четырехэтажного особняка открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и Тихий океан. На крыше виллы предусмотрена небольшая вертолетная площадка, в цоколе — внушительный гараж.


Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development

Особняк состоит из двух хозяйских спален, десяти гостевых спален, трех кухонь, двух полностью укомплектованных винных погребов, полноценного боулинг-холла, крытого и открытого кинотеатра.

Обедать Бейонсе будет за таким дизайнерским столом.


Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development

С игровой тоже проблем не предвидеться.



Винный зал прилагается к вилле вместе со всем содержимым. Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development


О доме девелопер даже снял видео.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Инфляция в июне: непродовольственные товары дешевеют второй месяц подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика