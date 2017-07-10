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Бейонсе и Jay Z купили самую дорогую виллу в Америке со скидкой в 130 миллионов долларов
Певица Бейсонсе и рэпер Jay Z, которые недавно стали родителями близнецов и довели общее число детей до трех, прикупили и новый дом — особняк в Лос-Анджелесе.
Вилла расположена в элитном анклаве Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Из окон четырехэтажного особняка открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и Тихий океан. На крыше виллы предусмотрена небольшая вертолетная площадка, в цоколе — внушительный гараж.
Особняк состоит из двух хозяйских спален, десяти гостевых спален, трех кухонь, двух полностью укомплектованных винных погребов, полноценного боулинг-холла, крытого и открытого кинотеатра.
Обедать Бейонсе будет за таким дизайнерским столом.
С игровой тоже проблем не предвидеться.
О доме девелопер даже
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Изначально вилла стоила 250 миллионов/
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