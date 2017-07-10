Бейонсе и Jay Z купили самую дорогую виллу в Америке со скидкой в 130 миллионов долларов

Певица Бейсонсе и рэпер Jay Z, которые недавно стали родителями близнецов и довели общее число детей до трех, прикупили и новый дом — особняк в Лос-Анджелесе. Об этом особняке мы писали в январе. Девелопер Брюс Маковски выставил его на продажу за 250 миллионов долларов. Forbes и New York Post назвали эту виллу самой дорогой за всю историю США. Но одно дело хотеть, другое дело — продать. Звездной паре жилье досталось менее чем за полцены, за 120 млн долларов.



Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development

Вилла расположена в элитном анклаве Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Из окон четырехэтажного особняка открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и Тихий океан. На крыше виллы предусмотрена небольшая вертолетная площадка, в цоколе — внушительный гараж.



Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development

Особняк состоит из двух хозяйских спален, десяти гостевых спален, трех кухонь, двух полностью укомплектованных винных погребов, полноценного боулинг-холла, крытого и открытого кинотеатра.

Обедать Бейонсе будет за таким дизайнерским столом.



Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development

С игровой тоже проблем не предвидеться.







Винный зал прилагается к вилле вместе со всем содержимым. Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development





О доме девелопер даже снял видео .