Экспорт товаров и услуг увеличен в Беларуси в январе-мае текущего года

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Беларусь в январе-мае 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 20,6% до 13,553 млрд долларов по сравнению с январем-маем 2016-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 26,841 млрд долларов, что на 18,1% больше, чем за январь-май прошлого года. В том числе экспорт составил 13,553 млрд долларов (рост на 20,6%), импорт - 13,288 млрд долларов (рост на 15,7%).

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 265,3 млн долларов. Внешнеторговый оборот товаров вырос на 21% до 22,487 млрд долларов. Экспорт товаров увеличился на 23,2% до 10,784 млрд долларов, импорт - на 19,1% до 11,703 млрд долларов.

Сальдо сложилось отрицательным на уровне 918,7 млн долларов. Внешнеторговый оборот услуг за январь-май отмечен на уровне 4,353 млрд долларов (104,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года).

Экспорт услуг составил 2,768 млрд долларов (111,3%), импорт - 1,584 млрд долларов (95,4%). Сальдо внешней торговли услугами в январе-мае сложилось положительным на уровне 1,184 млрд долларов (темп роста - 143,2%).

