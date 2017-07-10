ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспорт товаров и услуг увеличен в Беларуси в январе-мае текущего года

11.07.2017 16:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Экспорт товаров и услуг увеличен в Беларуси в январе-мае текущего года

фото: teleskop-by.org

Беларусь в январе-мае 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 20,6% до 13,553 млрд долларов по сравнению с январем-маем 2016-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 26,841 млрд долларов, что на 18,1% больше, чем за январь-май прошлого года. В том числе экспорт составил 13,553 млрд долларов (рост на 20,6%), импорт - 13,288 млрд долларов (рост на 15,7%).

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 265,3 млн долларов. Внешнеторговый оборот товаров вырос на 21% до 22,487 млрд долларов. Экспорт товаров увеличился на 23,2% до 10,784 млрд долларов, импорт - на 19,1% до 11,703 млрд долларов.

Сальдо сложилось отрицательным на уровне 918,7 млн долларов. Внешнеторговый оборот услуг за январь-май отмечен на уровне 4,353 млрд долларов (104,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года).

Экспорт услуг составил 2,768 млрд долларов (111,3%), импорт - 1,584 млрд долларов (95,4%). Сальдо внешней торговли услугами в январе-мае сложилось положительным на уровне 1,184 млрд долларов (темп роста - 143,2%).
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в январе-мае 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 20,6% до 13,553 млрд долларов по сравнению с январем-маем 2016-го. Об этом свидетельствуют...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Грандиозным пиром отметят в Минске начало седьмого сезона «Игры престолов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика