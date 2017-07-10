Беловежскую пущу не лишат статуса природного наследия ЮНЕСКО



фото: otpusk.by

Вопрос о лишении Беловежской пущи статуса объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО не стоит.

Об этом сообщил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский.

По его словам, в Кракове завершает работу 41-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой в числе прочих вопросов дана оценка природоохранной деятельности на трансграничном объекте всемирного наследия ЮНЕСКО Беловежская пуща. Николай Свидинский прокомментировал предварительные итоги работы сессии: «На данном этапе не стоит вопрос о лишении Беловежской пущи статуса объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Будет создана совместная миссия Центра всемирного наследия, которая проведет мониторинг на этом объекте — как на белорусской, так и на польской стороне. Будет дана оценка осуществляемым видам работ — природоохранным прежде всего. При этом мы настаиваем на том, чтобы все встречи с представителями миссии как на белорусской, так и на польской стороне проходили с участием профильных министерств обеих стран».

Обновленный отчет совместной миссии о выполнении рекомендованных мероприятий будет подготовлен и направлен в Центр всемирного наследия до 1 ноября 2018 года для последующего изучения Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-м заседании сессии в 2019 году. По его итогам будет принято решение о сохранении за Беловежской пущей статуса объекта всемирного природного наследия либо о признании ее объектом, находящимся под угрозой. Одновременно с работой миссии будет разработан план трансграничного управления объектом, пишет БЕЛТА.

Николай Свидинский подчеркнул, что вырубки на польской части Беловежской пущи представляют определенную угрозу для высоковозрастного насаждения. В то же время нельзя утверждать категорически, что Польша нарушает нынешний план управления объектом тем, что вырубает определенное количество деревьев. Эти насаждения массово заражены жуком-короедом вследствие понижения общего гидрологического уровня на данной территории.

«Важно, в каких объемах ведется вырубка, на каких площадях, используется ли эта древесина в экономических целях или ее оставляют на месте для перегнивания и использования сапрофитами», — отметил начальник управления.

«Поляки сначала довели ситуацию до того, что ельники начали массово усыхать, а теперь их вырубают. Нам это не нравится, Беларусь против этого. Мы соблюдаем все необходимые природоохранные требования, а они пошли по пути вырубки, — сказал он. — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси совместно с миссией Центра сделают все зависящее, чтобы вырубки леса были управляемыми и обоснованными. Будем рекомендовать определенные меры, чтобы снижать их объемы. Представители польских общественных организаций считают, что эти вырубки проводить нельзя ни в коем случае».

Николай Свидинский считает, что за время работы миссии Центра всемирного наследия польская сторона не пойдет на то, чтобы усугубить ситуацию с вырубкой леса. Что касается белорусской части Беловежской пущи, то на заповедной территории проводятся вырубки только погибших деревьев, которые представляют потенциальную опасность в 30-метровой полосе вдоль автодороги. Происходит процесс естественного лесовосстановления. По словам Николая Свидинского, эксперты Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО отмечают значительную роль Беларуси в сохранении Беловежской пущи: увеличена площадь заповедной территории, соблюдаются все требования, предъявляемые к объектам подобного рода.

Напомним, в Беловежской пуще идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Еврокомиссия в 2016 году завела дело против страны за вырубку деревьев в пуще.

Польские власти называют меру вынужденной, поясняя, что причиной стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Недавно польский министр окружающей среды Ян Шишко заявил, что Беловежская пуща была незаконно внесена в перечень природного наследия ЮНЕСКО.

«С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека», — пояснил свою позицию министр.

Беларусь активно выступает против исключения пущи из списка всемирного наследия. Наша страна опасается, что решение о смене статуса распространится и на белорусскую часть Беловежской пущи.

