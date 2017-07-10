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Евросоюз и США окажут Беларуси поддержку по вступлению во Всемирную торговую организацию, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики.

"Беларусь значительно продвинулась в двусторонних переговорах с членами ВТО. Завершены переговоры с 12 странами, в том числе в апреле подписаны протоколы с Японией и Республикой Кореей. Ведем предметные переговоры еще с 13 членами ВТО, включая ЕС и США. Важно, что нам удалось на данном этапе добиться понимания того, что Евросоюз и США будут оказывать поддержку в процессе нашего вступления в ВТО", - цитирует БЕЛТА Макея.

При этом министр подчеркнул, что на всех переговорных треках по вступлению в ВТО Беларусь ни на йоту не отошла от условий по договору о ЕАЭС. "С учетом новых политических и экономических реалий и той работы, которая уже проведена, будут разработаны и до 1 сентября внесены на согласование Президенту обновленные подходы по тематике вступления в ВТО", - сказал глава МИД.

Владимир Макей напомнил, что за последний год Беларусью проделана значительная работа в направлении вступления в ВТО. "Впервые с 2005 года в январе в Женеве проведено полномасштабное восьмое заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО. По результатам принято решение по подготовке финального документа, в котором фиксируются все условия членства Беларуси в ВТО. На октябрь согласовано проведение девятого заседания рабочей группы", - отметил Макей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕС и США поддержат Беларусь в процессе вступления в ВТО Евросоюз и США окажут Беларуси поддержку по вступлению во Всемирную торговую организацию, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на совещании...

Как сообщалось, Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по вступлению в ВТО.