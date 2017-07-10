В Беларуси принята новая редакция закона о детских пособиях

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В Беларуси приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые Законы Республики Беларусь по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Изменения затрагивают порядок получения пособий на ребенка до 3 лет, получения пособия на детей-инвалидов и пособий в связи с рождением ребенка, сообщает БЕЛТА .

Детские пособия можно будет получать только в том случае, если на день обращения за пособием дети зарегистрированы по месту жительства и фактически проживают в Беларуси.

Получать пособие по уходу за ребенком до 3 лет смогут другие родственники, не являющиеся родителями ребенка. Для этого они, будучи ИП, нотариусами, адвокатами, ремесленниками или лицами, осуществляющими деятельность в сфере агроэкотуризма, должны приостановить свою деятельность в связи с уходом за ребенком. Раньше эта категория лиц могла получать детские пособия только в том случае, если они состояли в трудовых отношениях и ушли в отпуск по уходу за ребенком.

Перерасчет пособий по уходу за ребенком до 3 лет будут проводить два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа. Ранее перерасчет пособий проводили четыре раза в год.

Пособие по уходу за ребенком до 3 лет в полном объеме смогут получать ИП и иные лица, которые самостоятельно уплачивают обязательные страховые взносы, если они находятся в процессе прекращения предпринимательской деятельности либо приостановили ее по приговору суда, или в связи с приостановлением лицензии на осуществление деятельности.

Отдельной категорией в перечне получателей пособий на детей старше 3 лет выделена семья, в которой отец или отчим проходят альтернативную службу.

Беременные женщины смогут получить единовременное пособие в связи с постановкой на учет до 12-недельного срока беременности, если они стали на учет не только в государственных, но и в негосударственных учреждениях здравоохранения.

Для получения пособия в связи с рождением ребенка временно проживающие в Беларуси иностранные граждане и лица без гражданства должны уплачивать обязательные страховые взносы на социальное страхование не менее 6 месяцев.

Закон предусматривает сохранение выплаты детского пособия на несовершеннолетнюю мать, если она не вступила в брак. Выплата детского пособия будет прекращена только в случае эмансипации несовершеннолетней матери.

Документ дает право родителям детей-инвалидов совмещать получение похода на ребенка-инвалида с работой на полставки или выполнением надомной работы.

Также родители ребенка-инвалида сохранят право на детское пособие в случае получения пенсий или страховой выплаты от Белгосстраха. Ранее такое право предоставлялось только родителям с инвалидностью.

Размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом с III или IV степенью утраты здоровья увеличен о 120% базового прожиточного минимума.

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Закон вступил в силу с 1 июля 2017 года. Нормы о периодичности перерасчета размеров детских пособий вступят в силу с 1 августа этого года.