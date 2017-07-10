Макей: выйти на «треть-треть-треть» в экспорте пока не выходит

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Как заявил Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики, главной задачей МИД на экспортном направлении является планомерная диверсификация внешней торговли с равным распределением экспорта на рынки ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги.

Однако, по его словам, пока не получается выйти на требуемый результат "треть-треть-треть". Вместо этого пропорция выглядит следующим образом: в ЕАЭС - 47,4%, ЕС - 26,6%, дальняя дуга - 26%, передает БЕЛТА .

По мнению министра, стерильное соблюдение пропорций регионального распределения экспорта привело бы к потере части российского рынка, поэтому «продвигаться к цели нужно не за счет переброски товаров с рынка на рынок, а за счет параллельного наращивания экспорта как на традиционные, так и на новые, слабо освоенные рынки».

Министр считает необходимым "вскрытие" новых рынков, расширение присутствия на дальних рынках, где уже есть белорусская продукция, системную работу по снятию ограничений ее доступа на них. По его словам, следует продолжить целенаправленную работу по заключению совместно с партнерами по ЕАЭС торговых соглашений с третьими странами.

"Для многих стран дальней дуги Беларусь представляет интерес именно в контексте нашего участия в ЕАЭС", - подчеркнул он.