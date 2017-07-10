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Cущественную часть торгового оборота между Беларусью и Молдовой составляют нефтепродукты.

Практически весь молдавский экспорт томатов идет в Беларусь, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в МПЦ Sputnik депутат парламента Молдовы Владимир Головатюк.

Президент Молдовы Игорь Додон посетит Беларусь 13 июля. В рамках своего визита он проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, запланированы и некоторые другие встречи.

"Прежде всего Молдова продает в Беларусь сельскохозяйственную продукцию. Сильный рост по понятным причинам был по экспорту в Беларусь плодоовощной продукции в 2014-2015 году", — рассказал молдавский депутат.

По словам парламентария, более 60% белорусского экспорта в Молдову — нефтепродукты, сама же Беларусь активно закупает сельскохозяйственную продукцию.

"Почти 100% нашего экспорта томатов идет в Беларусь. Продаем белорусам и 80% капусты. Абрикосы и персики — до 80% от общего числа экспорта в республику", — отметил Головатюк.

Как отметил завкафедрой инновационной экономики университета МИТСО Вячеслав Ярошевич, несмотря на большие объемы торговли сельскохозяйственной продукцией, найти те же молдавские томаты в белорусских гипермаркетах нельзя, они присутствуют только на рынках. Чтобы товары из Молдовы могли попадать к большему числу потребителей, необходимо заниматься и логистикой, отметил эксперт.