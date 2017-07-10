Эксперт Вячеслав Ярошевич о снижении курса российского рубля

Снижение курса российского рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, высказывания некоторых экспертов, которые предвещают серьезные испытания для российской валюты, становятся поводом для более пристального изучения ситуации. Экономический эксперт, заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич изложил свою точку зрения на ситуацию на валютных рынках и объяснил, чем вызваны резкие курсовые колебания последнего времени.

"Валютные спекулянты — хотя, на самом деле, на Западе в термине "спекулянт" нет ничего предосудительного — берут заемные средства в иностранной валюте под низкие процентные ставки и вкладывают их в ценные бумаги, эмитированные в российских рублях, под более высокий процент", — сказал он.

Ярошевич напомнил, что Россия еще в начале года объявила о намерении плавной девальвации рубля. Однако курс российской валюты зависит, в первую очередь, от мировых котировок на нефть. Нынешние же колебания курса объясняются тем, что профессиональные участники валютного рынка стремятся застраховать свои потери от валютно-обменных операций.

"Другой момент, что не стоит пытаться делать из этого какую-то трагедию для себя, если вы не являетесь профессиональным игроком рынка. Понятно, что российская валюта — это не самый мощный игрок в регионе, основная доля приходится на доллар, евро и остальные резервные валюты МВФ", — заметил он.

Эксперт выразил мнение, что к концу года эти биржевые процессы закончатся.

Вячеслав Ярошевич также считает, что обычным гражданам в этой ситуации стоит подумать о том, как застраховать свои сбережения. "По процентным ставкам сейчас не выгодная ситуация для тех, кто хочет сберегать, но варианты есть. Надо внимательно изучать все возможности", — сказал он, отметив, что в Беларуси и для граждан существуют возможности стать приобретателем валютных гособлигаций и других ценных бумаг. Вложив средства в такие инструменты, можно быть уверенным в их сохранности даже в условиях нестабильных курсов и инфляции.

"Каждый из нас сам для себя должен быть "хеджером" — страховать свои риски, не держать все сбережения в одной валюте, в одном инструменте, или на одном депозите. Здесь стоит отметить, что динамика не только валютного, но и финансового рынка стала у нас более последовательной и предсказуемой в связи с политикой регулятора — Национального банка и Минфина", — полагает эксперт.

Интервью с экономическим экспертом Вячеславом Ярошевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.