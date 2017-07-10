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Лукашенко: надо вгрызаться в европейский рынок

11.07.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участниками совещания по приоритетам внешней политики стали более 250 человек, среди которых были представители всех дипломатических миссий Беларуси за рубежом. Президент назвал основным критерием успешности внешней политики в целом и МИД в частности наращивание и диверсификацию экспорта. Продажи отечественных товаров за границу в нынешнем году выросли на 20%, а это почти два миллиарда долларов, поэтому важно разработать новую стратегию экспорта, основанную на улучшении его качественной структуры.

"Подчеркиваю: Россия – наш основной торгово-экономический партнер. Мы вместе вырабатываем общие подходы по ключевым задачам в экономике. И если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции – это шанс для их экономики, мы должны понимать, что это не меньший шанс для нашей экономики. Потому что наши хозяйственные связи очень переплетены, и кооперация глубочайшая. Без наших товаров России будет обойтись трудно, и когда они говорят об импортозамещении, считайте, это шанс для нашего процесса импортозамещения", – сказал президент.

Глава государства также заметил, что проведение в Минске 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ стало одним из очевидных свидетельств признания новой роли Беларуси. Президент подчеркнул, что страны Евросоюза сейчас переживают непростые времена, но заверил, что прекрасно справятся с трудностями. В этой связи президент поставил конкретную задачу дипломатам и промышленникам по более тесному экономическому сближению с Европой.

"Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным, технологичным рынком. И это задача для всех. В продвижении наших экономических интересов главная роль принадлежит белорусским субъектам хозяйствования. Их работа должна соответствовать современным рыночным условиям и требованиям. С учетом этого стоит выстраивать весь комплекс продвижения товара – от его сертификации и продажи до предоставления гарантийных и сервисных услуг", – сказал Лукашенко.

Президент поручил соответствующим министерствам и ведомствам вплотную заняться созданием за рубежом объединенных сервисных центров основных белорусских предприятий. Также поручил правительству провести экспортную ревизию по всем отраслям, чтобы определить, кто производит востребованный в мире товар, а кто работает на увеличение складских запасов. 

Фрагмент выступления Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник 11 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по приоритетам внешней политики республики, на котором сделал ряд заявлений и поставил...

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