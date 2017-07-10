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Кровавая Памплона: праздник Сан-Фермин в самом разгаре

11.07.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Улицы Памплоны с 7 по 14 июля заполнены людьми. Многие местные жители предпочитают уехать из города: в эти дни сюда, на праздник Сан-Фермин, приезжают более миллиона туристов со всего мира.

Участники праздника надевают футболки, белые брюки и рубашки и, разумеется, шейные красные платки – главный символ Сан-Фермины.

Каждый день проводятся забеги быков. Далеко не все успевают убежать от разъяренных быков. Каждый год в Памплоне есть пострадавшие, в этом году ранены двое.

Забег быков традиционно заканчивается корридой. Правда, матадоры не очень любят выступать в Памплоне из-за того, что каждое убийство быка сопровождается массовым пикником и зрители отвлекаются на гулянья и выпивку.

Защитники животных выступили за отмену забегов и корриды, за время которых погибнет около полусотни быков. Они собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками". Однако Памплону знают во всем мире именно благодаря Сан-Фермину, и вряд ли этот праздник отменят.

 
 
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Забеги быков, коррида, праздничные гуляния и сангрия – все это заполнило улицы старинной Памплоны на севере Испании в эти июльские дни.

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