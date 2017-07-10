ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты рассказали, как защитить детей от домогательств в сети

11.07.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Детям не стоит ограничивать доступ к социальным сетям из опасений сексуальных домогательств, однако необходимо проверять историю их браузеров, заявил во вторник в Минске заместитель Генпрокурора Восточного региона Швеции Генрих Олин.

Эксперты рассказали, как защитить детей от домогательств в сети
© Pexels
СК: дети часто умалчивают о сексуальном насилии

Европейские прокуроры, юристы и следователи приняли участие в двухдневном семинаре в Минске с белорусскими следователями. Главной темой общения экспертов было расследование дел, связанных с преступлениями против сексуальной неприкосновенности детей в интернете.

"После появления интернета, хотя у меня и нет точной статистики, но количество сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних определенно возросло", — сообщил Олин.

По словам эксперта, ограничение доступа детей к интернету и социальным сетям — не лучший способ обезопасить их от возможного груминга (от англ. — "ухаживание",  психологической подготовки к сексуальным отношениям — Sputnik) или домогательств.

"Можно тратить пять минут в день и проверять историю браузера, смотреть, чем дети занимаются в социальных сетях", — отметил Олин.

Эксперты рассказали, как защитить детей от домогательств в сети
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Следователи не разглашают подробностей о совращении ребенка в Гомеле

Как добавил представитель управления по борьбе с организованной преступностью и кибертерроризмом Румынии Ионут Марку, подобные меру могут помочь предотвратить попадание ребенка в "зону риска" домогательств. "Особенно это касается социальных сетей", — добавил Марку, отвечая на вопрос Sputnik.

Представитель Минюста Португалии Мария Хосе Костелло Бранко добавила, что дети — "свои люди в интернете, а взрослые — лишь эмигранты".

"Нельзя ограничивать доступ к интернету, ведь он предоставляет молодым людям фантастические возможности. Но при этом важно рассказывать всем, в том числе и детям, о мерах предосторожности и возможных последствиях общения с незнакомыми людьми в социальных сетях", — заключила Бранко.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские и европейские эксперты в сфере права "сверили часы" и обсудили, как расследовать сексуальные преступления против детей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт Вячеслав Ярошевич о снижении курса российского рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика