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Эксперты рассказали, как защитить детей от домогательств в сети
11.07.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Детям не стоит ограничивать доступ к социальным сетям из опасений сексуальных домогательств, однако необходимо проверять историю их браузеров, заявил во вторник в Минске заместитель Генпрокурора Восточного региона Швеции Генрих Олин.
Европейские прокуроры, юристы и следователи приняли участие в двухдневном семинаре в Минске с белорусскими следователями. Главной темой общения экспертов было расследование дел, связанных с преступлениями против сексуальной неприкосновенности детей в интернете.
"После появления интернета, хотя у меня и нет точной статистики, но количество сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних определенно возросло", — сообщил Олин.
По словам эксперта, ограничение доступа детей к интернету и социальным сетям — не лучший способ обезопасить их от возможного груминга (от англ. — "ухаживание", психологической подготовки к сексуальным отношениям — Sputnik) или домогательств.
"Можно тратить пять минут в день и проверять историю браузера, смотреть, чем дети занимаются в социальных сетях", — отметил Олин.
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Как добавил представитель управления по борьбе с организованной преступностью и кибертерроризмом Румынии Ионут Марку, подобные меру могут помочь предотвратить попадание ребенка в "зону риска" домогательств. "Особенно это касается социальных сетей", — добавил Марку, отвечая на вопрос Sputnik.
Представитель Минюста Португалии Мария Хосе Костелло Бранко добавила, что дети — "свои люди в интернете, а взрослые — лишь эмигранты".
"Нельзя ограничивать доступ к интернету, ведь он предоставляет молодым людям фантастические возможности. Но при этом важно рассказывать всем, в том числе и детям, о мерах предосторожности и возможных последствиях общения с незнакомыми людьми в социальных сетях", — заключила Бранко.
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Белорусские и европейские эксперты в сфере права "сверили часы" и обсудили, как расследовать сексуальные преступления против детей.
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