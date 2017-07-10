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Лукашенко поддержал предложение о более широком изучении китайского языка в Беларуси

11.07.2017 17:48 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поддержал предложение о более широком изучении китайского языка в Беларуси

фото: belta.by

Выслушав доклад посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого, президент отметил, что все предложения будут не просто учтены, по ним будут приняты решения.

«Сделайте, чтобы к сентябрю эти все решения были формализованы, начиная от изучения китайского языка (мы действительно здесь опаздываем) вплоть до туризма, о котором здесь говорили», — сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По мнению дипломата, одной из главных проблем, которая сдерживает развитие сотрудничества с КНР, является языковой барьер. Это особенно актуально, если учитывать, что все допуски продукции на рынок Китая — заявки, контракты — оформляются именно на китайском языке.

«Сегодня это уже становится необходимостью для всех. Во многих странах китайский язык стал если не наравне с английским, то вторым иностранным языком. В этой связи предлагается увеличить его изучение как в наших школах, так и в университета», — сказал Рудный.

 
 
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Выслушав доклад посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого, президент отметил, что все предложения будут не просто учтены, по ним будут приняты решения.

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