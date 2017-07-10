ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инфляция за шесть месяцев составила 3,4 процента

11.07.2017 17:32 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Инфляция за шесть месяцев составила 3,4 процента

фото: stockinfocus.ru

Инфляция в Беларуси за июнь 2017 года составила 0,7%, с начала года по сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 3,4%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

По данным Белстата, цены на продовольственные товары в июне по сравнению с маем выросли на 1,3%, с начала года - на 4,3%.

Непродовольственные товары за июнь подешевели на 0,1%, за полугодие рост составил 1%.

Цены на платные услуги за июнь выросли на 0,7%, за январь-июнь - на 5,1%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция по итогам года не должна превысить 9%.

Инфляция в Беларуси за 2016 год составила 10,6% при прогнозе 12%.


 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфляция в Беларуси за июнь 2017 года составила 0,7%, с начала года по сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 3,4%, говорится в сообщении Национального...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: надо вгрызаться в европейский рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика