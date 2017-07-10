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Россиянин на BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке в Могилеве. ГАИ проводит проверку
Вечером 9 июля в Могилеве водитель желтой BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке в Могилеве. Опасные маневры на пересечении улиц Первомайской и Болдина заснял на видеорегистратор могилевский водитель.
В областной ГАИ рассказали, что в 21.00 им поступило сообщение о дрифтовавшем BMW. По данному факту ведется проверка.
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Опасные маневры BMW на российских номерах засняли на видеорегистратор.
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