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Россиянин на BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке в Могилеве. ГАИ проводит проверку

11.07.2017 17:47 — Разное | Tut.by  
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Вечером 9 июля в Могилеве водитель желтой BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке в Могилеве. Опасные маневры на пересечении улиц Первомайской и Болдина заснял на видеорегистратор могилевский водитель.

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В областной ГАИ рассказали, что в 21.00 им поступило сообщение о дрифтовавшем BMW. По данному факту ведется проверка.

 
Теги: Могилев
 
 
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Опасные маневры BMW на российских номерах засняли на видеорегистратор.

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