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В Минске стали реже брать на работу иностранцев

11.07.2017 18:13 — Разное | Tut.by  
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В первом полугодии 3772 иностранных специалиста заключили в Минске трудовые договоры с белорусскими нанимателями (за такой же период прошлого года — 4533), сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Reuters

Больше всего договоров заключено с гражданами Китая (2 327) и Украины (689). Оформлены на работу также мигранты из Азербайджана (92), Турции (87), Узбекистана (79), Литвы (64), Грузии (48), Латвии (35), США (26) и других государств.

— Большинство иностранцев работают в строительном секторе, — отметил начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов. — Например, каменщиками, плотниками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками. Часть возглавляет собственные предприятия и организации, незначительный процент занят в сфере общественного питания.

В первом полугодии государственные учреждения образования приняли на работу 26 иностранных граждан, учреждения здравоохранения — 30, предприятия государственного сектора экономики — 48.

 
Теги: Минск
 
 
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В первом полугодии 3 772 иностранных специалиста заключили в Минске трудовые договоры с белорусскими нанимателями.

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