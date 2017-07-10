СМИ нашли подтверждение гибели лидера ИГ

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Боевики группировки «Исламское государство» подтвердили гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом со ссылкой на источник в иракской провинции Найнава сообщил телеканал «Ас-Сумария» .

По информации телеканала, члены ИГ назвали имя преемника аль-Багдади.

Сообщения о смерти аль-Багдади появлялись неоднократно. 22 июня о гибели лидера боевиков сообщил МИД России. Ранее о его уничтожении говорилось в июне и декабре 2016-го, в апреле 2015-го (отмечалось, что он получил тяжелое ранение и скончался в больнице), а также в ноябре 2014-го. В январе 2017 года сообщалось о том, что аль-Багдади ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. В октябре 2016-го появилась информация о том, что лидер ИГ отравлен.

Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, более известный как Абу Бакр аль-Багдади (также упоминается под именами Абу Дуа и «калиф Ибрагим»), предположительно, родился в 1971 году в Ираке. Достоверных сведений о его биографии нет. Возглавил группировку в мае 2010 года после смерти ее основателя Абу Омара аль-Багдади, пишет Lenta.ru.