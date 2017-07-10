Максим Мирный выбыл из парного разряда Уимблдона

Белорус Максим Мирный завершил выступление в парном разряде Уимблдона.

Сегодня в матче ¼ финала легенда белорусского тенниса, 6 июля отметивший свое 40-летие, вместе с поляком Марцином Матковским проиграли австрийско-хорватскому дуэту Оливер Марах / Мате Павич, которые посеяны под 16-м номером — 5:7, 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

В 2003 году Максим Мирный в паре с индийцем Махешем Бхупати дошел до финала парного Уимблдона. Еще трижды с разными партнерами белорус добирался до полуфинала (2001, 2005, 2016).

Еще один белорусский теннисист Андрей Василевский вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо сегодня в четвертьфинале парного разряда играют против хорватов Никола Мектича и Франко Шкугора.

Максим Мирный на Уимблдоне продолжает выступление еще и в смешанном разряде. В 1/8 финала вместе с россиянкой Екатериной Макаровой белорус сыграет против британского дуэта Джоселин Рае / Кен Скупски.

В 1998 году в паре с Сереной Уильямс Максим Мирный выиграл финал микста Уимблдонского турнира.