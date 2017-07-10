Какие упражнения защитят пожилых людей от старческого слабоумия

Кардиотренировки и упражнения с сопротивлением позволяют пожилым людям предотвратить старческое слабоумие. К такому выводу пришла ученые из Австралийского национального университета. Результаты их работы опубликованы в Британском журнале спортивной медицины.



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Физическая активность стимулирует работу мозга и защищает от старческого слабоумия, что объяснимо с точки зрения физиологии: приток крови к мозгу дает больше кислорода и питательных веществ. Но помогают ли упражнения пожилым людям, и если да, то какие упражнения? Группа физиологов из Австралии попыталась ответить на эти вопросы.

Ученые проанализировали 39 научных публикаций о влиянии физической активности на работу мозга у людей старше 50 лет. Затем они провели комплексный статистический анализ данных из этих публикаций, чтобы оценить виды, интенсивность, длительность и частоту тренировок, которые нужны людям старше 50 лет.

Выяснилось, что любые упражнения с сопротивлением и кардиотренировки умеренной интенсивности, выполняемые регулярно на протяжении не менее 45 минут, улучшают когнитивные функции мозга. Гимнастика тайчи улучшает память. Эти результаты наблюдались вне зависимости от когнитивных функций испытуемых, что означает, что они полезны даже людям с легкой степенью старческого слабоумия. А вот йога не оказала статистически значимого эффекта на активность мозга.

«Мое мнение? Научная работа подтверждает, что необходимо соблюдать активный образ жизни и регулярно выполнять упражнения. Чтобы держать свой мозг в тонусе, вы можете ходить быстрым шагом, бегать трусцой, ездить на велосипеде или заниматься аэробикой на протяжении 45 минут», — прокомментировала исследование доктор Моник Телло, редактор Harvard Health Blog.