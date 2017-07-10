Минске и состоянии пострадавшего" title="СК о падении башенного крана в Минске и состоянии пострадавшего" class=""> Минске и состоянии пострадавшего" title="СК о падении башенного крана в Минске и состоянии пострадавшего" class=""> /

Башенный кран, при помощи которого на стройке поднимали арматуру, упал на территорию строящегося по соседству дома на улице Аэродромной в Минске. Сообщение о падении крана поступило столичным спасателям в 09:45 11 июля. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС выяснили, что падение башенного крана произошло в процессе подъема арматуры, весящей около 100 килограммов.

Машинист крана, мужчина 1986 года рождения, упал в кабине с высоты 44 метров. С тяжелыми сочетанными травмами он был госпитализирован прибывшей на место бригадой скорой медицинской помощи.

"Следственная группа управления Следственного комитета проводит осмотр места происшествия на строительном объекте по улице Аэродромной, где в результате падения стрелы крана причинены телесные повреждения крановщику 1988 года рождения. В настоящее время он госпитализирован, и ему оперативно оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние оценивают медики, как средней степени тяжести", — сообщил Кабакович.

К осмотру места происшествия помимо представителей СК привлечены сотрудники департамента Госинспекции труда, Проматомнадзора, Госкомитета судебных экспертиз и других организаций. О результатах работы следственной группы на месте Следственный комитет проинформирует дополнительно.

Комментарий Сергея Кабаковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.