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Оранжевый уровень опасности объявлен на ночь среды 12 июля
11.07.2017 19:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июля – Sputnik. Синоптики объявили на ночь среды 12 июля в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за ожидающихся сильных ливней.
© Sputnik/ Альфред Микус
Это второе штормовое предупреждение на текущей неделе – оранжевый уровень опасности также объявлялся на понедельник 11 июля из-за сильных осадков.
"В ночь на 12 июля на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидаются грозы", – сказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, при грозах в отдельных районах республики пройдут сильные ливни, а ветер усилится до шквалистого.
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По информации синоптиков, при грозах в отдельных районах республики пройдут сильные ливни, а ветер усилится до шквалистого.
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