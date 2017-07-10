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Белорус, оставшийся без клуба в КХЛ после отказа сменить гражданство, переходит в "Динамо-Минск"
Достигнута договоренность о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год, с белорусским защитником Владимиром Денисовым, сообщает официальный
33-летний игрок обороны отлично известен болельщикам «Динамо-Минск». С 2009 по 2013 год этот воспитанник новополоцкого хоккея уже защищал цвета "зубров", был ассистентом капитана и даже примерял капитанскую нашивку в нескольких матчах.
Всего на счету Денисова 148 матчей в составе «Динамо», в которых он забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач.
Потом в его карьере были нижегородское «Торпедо», «Ак Барс» и «Трактор».
Владимир Денисов регулярно привлекается в национальную сборную Беларуси, в рядах которой он выступал на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года.
Недавно челябинский "Трактор"
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33-летний игрок обороны отлично известен болельщикам "Динамо-Минск". С 2009 по 2013 год этот воспитанник новополоцкого хоккея уже защищал цвета "зубров", был ассистентом...
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