Налоговая начала отдавать деньги тем, кто уплатил сбор за социальное иждивенчество. В МНС отмечали: есть и те белорусы, которые предпочли бы, чтобы уплаченные средства пошли на социальные нужды. FINANCE.TUT.BY пообщался с теми, кто рассчитывает получить назад свои деньги от государства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На возврат сбора могут рассчитывать белорусы, отработавшие в 2017 году 183 дня; достигшие общеустановленного пенсионного возраста; признанные недееспособными или инвалидами. Для того чтобы деньги вернули, нужно обратиться в налоговую с паспортом и написать заявление. По желанию, уплаченную сумму в течение месяца переведут на счет в белорусском банке или ее можно забрать наличными в кассе «Беларусбанка».

«На мои уговоры не платить мама ответила: «Закон есть закон»

Алеся Литвин. Фото из личного архива героини

Мама Алеси Литвин живет в Наровле. В 2015 году 49-летняя женщина не работала.

— Город у нас маленький, и найти место очень проблематично, — поясняет дочь. — Несколько лет назад мама устроилась на конфетную фабрику, но там стоячая работа, а она со своими больными ногами долго стоять не могла. Пришлось уволиться. Родители решили, что им на двоих хватит и зарплаты отца. Когда вышел декрет № 3, маме пришло «письмо счастья». На мои уговоры не платить она ответила: «Закон есть закон» — и отнесла в налоговую 3,6 миллиона рублей старыми.

Теперь она устроилась уборщицей, получает около 90 рублей. Женщина очень обрадовалась, когда узнала, что есть законная возможность вернуть сбор. Она против перечисления средств на социальные нужды:

— Мама в реальности не видит этой соцориентированности: за все везде нужно платить. Идешь в поликлинику, а тебя постоянно отправляют к платным специалистам. Лучше эти деньги потратить на собственное здоровье, — рассуждает Алеся.

Когда мама Алеси обратилась в налоговую в пятницу, ей говорили о том, что возвращают деньги тем, кто «заплатил через исполком». Но во вторник у нее приняли заявление и пообещали перечислить сумму в течение месяца.

— Других желающих вернуть сбор в налоговой не было, — добавляет Алеся.

«От компенсации в виде билетов „Суперлото“ откажусь»

Журналист Вячеслав Корсак уплатил сбор за социальное иждивенчество из-за того, что собирался за границу и не хотел обнаружить себя в списке невыездных. В 2015 году жил за личные сбережения, занимался творчеством и писал роман, но по личным соображениям не входил ни в один из творческих союзов. Когда в марте 2017 года впервые заговорили о возможности вернуть сбор, Вячеслав позвонил в налоговую, но ему ответили: «Необходимо дождаться доработки декрета». С тех пор желание вернуть деньги у Вячеслава не пропало. Тем более, что теперь он трудоустроен официально.

— Я никому не хочу дарить эту сумму. Но не уверен, что сбор мне вернут деньгами. Откуда государство их достанет? Кредит на тунеядство возьмут? От компенсации в виде билетов «Суперлото» или сельской продукции: яблоки, картофель — я откажусь. На 300 рублей я могу оплатить услуги ЖКХ, купить еду. Или поеду в Литву и спущу все там!

Вячеслав не считает правильным тратить собранные по декрету № 3 средства на детские дома или сады:

— Государство и так перечисляет деньги на социальные нужды, берет их из наших налогов. Это как если бы я пришел в магазин, и вместо одной колбаски мне дали две.

Журналист предполагает, что многие из плательщиков сбора за возвратом обращаться не будут.

— Либо решат, что деньги не отдадут, либо не захотят тратить свое время. Белорусы — такие люди, которые редко что-то делают исходя из здравого смысла. Например, ситуация с налогом на тунеядство: многие не пошли платить, хотя это было здраво. На тот момент они нарушили закон, но теперь оказались победителями. Хотя по-партизански все было правильно сделано: убегать, прятаться в лесах, минимально соприкасаться с государством. Но мне не хотелось партизанской войны, решил, что не буду ни от кого бегать.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

«Обещали вернуть сбор в течение месяца»

— В 2014 меня призвали в армию, в 2015 году я вернулся, — рассказывает 27-летний минчанин Егор. — Первые месяц-два выходить на работу не хотелось, а потом оказалось, что найти что-то достойное по зарплате проблематично. Были накопленные средства, за них я и жил.

До призыва Егор работал экономистом и получал около 800 долларов.

— Хотел устроиться на те же деньги. Но таких вакансий не было, экономисты оказались не нужны. Без работы я был до конца года, а потом устроился специалистом по продажам.

Егор не предполагал, что декрет № 3 его коснется: «Все-таки я для государства служил, не для себя, и уволиться с работы было не моей прихотью». Но в налоговой его аргументы не приняли во внимание, сказали выплатить 360 рублей. Егор тянул до последнего.

— Все надеялся, что отсрочат. Но так сложилось, что в семье на тот момент была тяжелая ситуация. Добавлять проблем ни себе, ни родителям не хотелось, поэтому заплатил. Но у меня много знакомых, которые так и не пошли в налоговую.

Сегодня Егор написал заявление на возврат сбора. В налоговой его попросили предъявить паспорт, справку с работы и квитанцию об уплате сбора. Средства обещали перечислить в течение месяца, до 11 августа: «Сказали, если не придут, что маловероятно, снова обратиться в налоговую».

К предложению не забирать деньги, а потратить их на детские дома и сады Егор относится скептически и сравнивает сбор на финансирование госрасходов с дорожным сбором.

— Все равно не увижу, куда уходят деньги, смешно и неудобно. У друга скоро свадьба, заберу эти деньги, отдам ему. Вместо «расходов на социальные нужды» будет помощь молодой семье.

«Как воспитательница в детском саду получаю 320 рублей в месяц»

— Скажу, как есть: у меня свое дело в сфере косметологии, — объясняет 30-летняя минчанка Александра (имя изменено. — прим. FINANCE.TUT.BY). — Для того чтобы получить визу, в 2014 году я только числилась в одной организации на полставки, но на самом деле там не работала. В апреле 2015 года меня поставили перед фактом: уволили несколько месяцев назад.

С мая по сентябрь 2015 года Александра уже на самом деле работала: в детском саду на полставки, — но по декрету № 3 ей пришлось заплатить сбор на финансирование государственных расходов.

— Перед Новым годом пришло «письмо счастья»: 320 рублей вынь да положь! Я не хотела, чтобы налоговая копалась в том, как и на что я живу. Слышала, что могут даже прийти домой. А у меня дома кабинет. И я действительно не платила налог с такой подработки.

Сейчас Александра снова официально работает в детском саду, но буквально через несколько месяцев уходит в декрет.

— Я планировала беременность, поэтому загодя нашла место на полную ставку. Работа мне нравится. Хотя отпускные выплатили копеечные. Если честно, я не готова отдать 320 рублей «на социальные нужды». Муж получает меньше среднего по стране, а моя зарплата, без категории — те же 320 рублей в месяц. Лишним уплаченный сбор точно не будет. Месяц назад я уже обращалась в налоговую по поводу возврата денег, но тогда меня отослали: «Ничего не знаем, ничего не вернем». Теперь отправлю заказное письмо или поеду лично.