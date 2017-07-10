Украина подвинула Беларусь с первого места по поставкам нелегальных сигарет в Европу

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Беларусь уступила Украине лидерство по продажам нелегального табака в страны Евросоюза, подсчитали аналитики KPMG. При этом в Россию белорусские поставки, напротив, возросли.

Украина в 2016 году стала крупнейшим поставщиком нелегального табака в страны Европы. Ранее лидерство на теневом рынке принадлежало Беларуси. Об этом говорится в докладе о нелегальной торговле табачной продукцией в странах ЕС, подготовленном консалтинговой компанией KPMG (есть в распоряжении РБК ).



За последние пять лет объем контрабандных сигарет, поставленных с Украины, вырос на 1,3 млрд штук, а из Беларуси, напротив, сократился на 1,8 млрд штук. Таким образом, ​на украинские сигареты пришлось 12% всего объема нелегального рынка Европы, в то время как поставки из Беларуси заняли 10%.



Причина — в низкой цене украинских сигарет, поясняют аналитики KPMG. Средняя стоимость пачки (20 сигарет) в 2017 году на Украине составляет 0,52 евро, а в Беларуси — 0,6 евро.



Рынок нелегальных сигарет в 2016 году составил примерно 9% (около 48,3 млрд сигарет) от общего объема табачного рынка в Европе — это на 0,8 п.п. меньше, чем в 2015 году. Из них 86% поставляется из государств, не являющихся членами Евросоюза, следует из доклада. Общие налоговые потери европейских стран из-за нелегального табака составили 10,2 млрд евро, подсчитали аналитики KPMG. Больше всего таких сигарет продается во Франции и Польше.



При этом Беларусь остается крупнейшим поставщиком нелегальных сигарет в Россию. Белорусский поток переориентировался с запада на восток, объяснил РБК источник на табачном рынке. Сейчас стоимость нелегальных сигарет из Беларуси в два раза меньше недорогих марок российского производства, а покупательная способность россиян падает, продолжает собеседник РБК.



Так, в 2016 году доля нелегальной табачной продукции выросла в четыре раза, по данным TNS. Основной ее поставщик — Беларусь. По данным TNS, на марки Гродненской табачной фабрики приходится 26% всего нелегального табачного рынка в России. Всего в 2016 году в России было произведено 335,7 млрд сигарет, согласно данным Росстата. Сейчас более 60% нелегальной табачной продукции в России составляют законно произведенные, но незаконно ввезенные сигареты из стран Таможенного союза — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, подтверждает менеджер по нормативному регулированию и взаимодействию с органами власти Imperial Tobacco Александр Александров.



Если не гармонизировать ставки акцизов на сигареты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то прекратить рост привлекательности дешевых белорусских сигарет не получится, считает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев. По его словам, для этого нужно отказаться от дополнительной индексации российских ставок акциза и как можно «быстрее достигнуть договоренностей с соседями по союзу». Это позволит нивелировать выгоду, которую получают преступники от контрабанды табака, согласен Александров.



Правительство России уже предложило не повышать ставку акцизов на табак и применять действующую сейчас — 1562 росс. рублей за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в июне 2017 года. При этом законопроект предусматривает, что ставки акцизов на 2018–2019 годы будут установлены на уровне, зафиксированном в действующей редакции Налогового кодекса, а на 2020 год могут быть увеличены до 1966 росс. рублей за 1 тыс. сигарет. Этот шаг показывает, что Россия готова пойти навстречу другим участникам Таможенного союза и замедлить темпы роста, чтобы сблизить ставки во всех странах, поясняет Александр Александров.

