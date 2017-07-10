Лукашенко запретил сдавать в аренду участки рек

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым вводится запрет на сдачу в аренду участков рек, ручьев и каналов, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Владимир Вяткин Как в Беларуси реку взять в аренду, и почему рыбаки выступают против

Президентский указ № 247 устанавливает порядок передачи в аренду озер и естественных водоемов, а также прилегающих к ним земельных участков.

"Для реализации права населения республики на бесплатное любительское рыболовство документом предусматривается не передавать в аренду участки водотоков – рек, ручьев и каналов", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что указом предусмотрено, что сейчас водоем можно будет получить в аренду только после согласования с президентом.

По информации пресс-службы, документ позволит рационально использовать рыболовные угодья, а также повысить эффективность использования прудов и карьеров в республике.