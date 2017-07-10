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Определились города-хозяева Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

11.07.2017 19:53 — Разное | Tut.by  
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Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе, сообщает Reuters.


Глава МОК Томас Бах с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: olympic.org

Такое решение было принято во вторник, 11 июля, на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Изначально на проведение Игр-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города подтвердили свои заявки.

На заседании было предложено отдать одни из Олимпийских игр (2024 или 2028) Парижу, другие — Лос-Анджелесу. Очередность будет определена в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио. Предыдущая Олимпиада прошла в 2016-м в Рио-де-Жанейро.

 
 
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Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.

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