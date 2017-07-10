

nashvillechatterclass.com

Uber и Adobe лучше всех защищают «цифровые» права пользователей, следует из ежегодного отчета правозащитной организации Electronic Frontier Foundation. Хуже всего с этим справляются WhatsApp и Twitter.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так WhatsApp и Twitter «под колпаком» Uber и Adobe лучше всех защищают «цифровые» права пользователей, следует из ежегодного отчета правозащитной организации Electronic Frontier Foundation. Хуже всего с этим...

Эксперты из американской некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation (EFF, «Фонд электронных рубежей»), специализирующейся на защите прав граждан в цифровую эпоху, опубликовали очередное ежегодное исследование о том, как интернет-компании отстаивают приватность пользователей перед властями. Согласно отчету, лучше всех себя в 2016 году показали Uber и Adobe, тогда как WhatsApp, Twitter и Airbnb получили самые низкие оценки.Экспертами организации были проанализированы открытые данные, предоставленные 26 крупными интернет-компаниями. Исследование EFF опирается на несколько критериев: прозрачность взаимодействия компаний с государством (наличие четкой политики, согласно которой пользовательские данные предоставляют государству только по решению уполномоченного органа; публикация отчетов о количестве обращений от правительства и наличие правил о процедуре ответов на такие запросы), запрет на передачу личных данных третьим лицам, проверка на легальность NSL-запросов (National Security Letters — так называемых секретных запросов правительства США, которые не подлежат раскрытию) и отстаивание изменений в «секции 702» закона FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act — акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки), позволяющей повсеместную слежку за гражданами, в том числе и за рубежом. За соблюдение каждого критерия компании присваивалась «звезда», таким образом максимально она могла набрать пять «звезд».В частности, максимальное количество баллов от экспертов получили Adobe, облачный сервис Dropbox, американский сервис для заказа такси Lyft, платформа для создания сайтов Wordpress и Uber, которые, согласно анализу EFF, соблюдают все вышеуказанные параметры.Хуже всего отстаивают права пользователей — Airbnb, Twitter, Tumblr и WhatsApp. Первые три компании набрали по три «звезды», тогда как WhatsApp — лишь две. Мессенджер, согласно отчету, не информирует пользователей о запросах от властей, не гарантирует им защиту от передачи данных третьим лицам и не имеет правил относительно проверки «секретных запросов» от спецслужб США.Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft недополучили одну «звезду» в пункте об NSL-запросах. Apple недобрала один балл за отсутствие публичной кампании против «секции 702».WhatsApp и Twitter пока не ответили на просьбупрокомментировать исследование.