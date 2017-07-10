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WhatsApp и Twitter «под колпаком»

11.07.2017 20:02 — Разное | Ежедневник  
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WhatsApp и Twitter «под колпаком»

nashvillechatterclass.com

Uber и Adobe лучше всех защищают «цифровые» права пользователей, следует из ежегодного отчета правозащитной организации Electronic Frontier Foundation. Хуже всего с этим справляются WhatsApp и Twitter.

Эксперты из американской некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation (EFF, «Фонд электронных рубежей»), специализирующейся на защите прав граждан в цифровую эпоху, опубликовали очередное ежегодное исследование о том, как интернет-компании отстаивают приватность пользователей перед властями. Согласно отчету, лучше всех себя в 2016 году показали Uber и Adobe, тогда как WhatsApp, Twitter и Airbnb получили самые низкие оценки.

Экспертами организации были проанализированы открытые данные, предоставленные 26 крупными интернет-компаниями. Исследование EFF опирается на несколько критериев: прозрачность взаимодействия компаний с государством (наличие четкой политики, согласно которой пользовательские данные предоставляют государству только по решению уполномоченного органа; публикация отчетов о количестве обращений от правительства и наличие правил о процедуре ответов на такие запросы), запрет на передачу личных данных третьим лицам, проверка на легальность NSL-запросов (National Security Letters — так называемых секретных запросов правительства США, которые не подлежат раскрытию) и отстаивание изменений в «секции 702» закона FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act — акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки), позволяющей повсеместную слежку за гражданами, в том числе и за рубежом. За соблюдение каждого критерия компании присваивалась «звезда», таким образом максимально она могла набрать пять «звезд».

В частности, максимальное количество баллов от экспертов получили Adobe, облачный сервис Dropbox, американский сервис для заказа такси Lyft, платформа для создания сайтов Wordpress и Uber, которые, согласно анализу EFF, соблюдают все вышеуказанные параметры.

Хуже всего отстаивают права пользователей — Airbnb, Twitter, Tumblr и WhatsApp. Первые три компании набрали по три «звезды», тогда как WhatsApp — лишь две. Мессенджер, согласно отчету, не информирует пользователей о запросах от властей, не гарантирует им защиту от передачи данных третьим лицам и не имеет правил относительно проверки «секретных запросов» от спецслужб США.

Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft недополучили одну «звезду» в пункте об NSL-запросах. Apple недобрала один балл за отсутствие публичной кампании против «секции 702».

WhatsApp и Twitter пока не ответили на просьбу РБК прокомментировать исследование.

 
 
 
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Uber и Adobe лучше всех защищают «цифровые» права пользователей, следует из ежегодного отчета правозащитной организации Electronic Frontier Foundation. Хуже всего с этим...

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