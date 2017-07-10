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Тренер БАТЭ: Выступление в еврокубках напрямую влияет на наше финансовое благополучие
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне
— В каком настроении подходит ваша команда к очередной еврокубковой кампании?
— В хорошем. Состояние у ребят боевое. Практически не осталось травмированных — в лазарете только Каспар Дубра. Верим, что завтра наша команда сыграет по максимуму.
— А что сделано, чтобы не повторилась прошлогодняя история с вылетом от «Дандолком»?
— Вы сразу начинаете с таких вопросов, конечно… Давайте верить в нашу команду, в то, что такой ситуации, как в прошлом году, не повторится. В то, что все будет хорошо и мы будем играть там, где должны играть.
— Тем не менее, какие выводы сделаны?
— Нужно в каждом матче качественно играть и в атаке, и в обороне. В футболе нет мелочей. Любая деталь должна учитываться и выполняться.
— Станислав Драгун уже больше недели в БАТЭ. Насколько он уже интегрировался в состав? Какова вероятность того, что он завтра сыграет?
— Стас готовится к поединку наравне со всеми. Вероятность его участия в завтрашней встрече высока. Понятно, что состояние у Драгуна неоптимальное — не так давно он тренируется с нами. Но опыт и класс Станислава, верим, помогут быстро интегрироваться в командную игру и принести БАТЭ пользу.
— Виталий Родионов пропускает ближайшие матчи из-за дисквалификации. Как намерены решать вопрос с центральным нападающим?
— Отсутствие Родионова, имеющего богатый опыт еврокубковых игр, — это потеря. Но у нас есть Сигневич, Туоминен, Рушевич. Завтра кто-то из них будет играть — и, надеемся, заменит нашего лидера и капитана.
— На что настраиваете свою команду в первую очередь: не пропустить или забить?
— И то, и другое очень важно. Любая команда, играющая дома в первом матче, стремится сделать определенный задел перед ответным противостоянием. Мы не исключение.
— Вернулся Сигневич. Как он изменился в игровом и, возможно, ментальном плане за время отсутствия в БАТЭ?
— Когда Коля уходил, было видно, что он хотел что-то поменять. Сейчас Сигневич вернулся с верой в то, что его здесь ждут, станут предоставлять больше игрового времени. У Николая огромное желание играть — это большой плюс.
Что касается его текущего состояния, то тяжело судить по тренировкам. Да и спарринг с «Жальгирисом» в этом плане получился не столь информативным — трудно делать выводы по итогам часа пребывания Сигневича на поле. Есть официальные матчи, в которых и будем оценивать состояние Коли.
— Как считаете, нынешний состав БАТЭ сильнее тех, которые вы выводили в групповую стадию Лиги чемпионов?
— Тяжело сказать. Все оценивается по результату. Если мы пробиваемся в группу, то в любом случае говорим, что это один из сильнейших составов. Сейчас трудно прогнозировать. В футболе главное — результат. И если его достигаешь, то можно о чем-то подобном рассуждать.
— В последнее время мало играют Гвилия и Пикк. Рассчитываете ли вы на этих футболистов в ближайших матчах?
— На Пикка в ближайших матчах не рассчитываем. Гвилию, к сожалению, в нынешнем году преследуют травмы, болезни. Возможно, Вако завтра будет в заявке.
— Какие еще позиции необходимо усиливать, чтобы успешно выступить в нынешней еврокубковой сессии?
— Давайте не бежать впереди паровоза. На повестке дня — чемпион Армении. Уже есть список тех, кто может участвовать в завтрашнем поединке. А потом посмотрим.
— Что можете сказать об «Алашкерте»?
— У этой команды есть свой почерк, менталитет победителей — два года подряд она является чемпионом страны. Ереванцы достаточно хорошо оснащены технически, в нападении у них много взаимодействий. Практически каждый из группы атаки способен обыграть один в один, имеет неплохие скоростные качества. Это достаточно крепкая команда, особенно впереди. Но у нее есть как сильные, так и слабые стороны. И наша задача — сыграть на своих плюсах и на минусах соперника.
— Остоич уже покинул БАТЭ, Туоминен из-за травм мало играл, Рушевич также нечасто выходит на поле. Нет ли у вас ощущения, что с легионерами в межсезонье вы не очень угадали?
— Вы во многом ответили на свой вопрос. У Туоминена было серьезное повреждение. Яссе необходимо время на адаптацию, но, не сомневаюсь, он может принести БАТЭ большую пользу.
От Рушевича хотелось бы большего. Насчет Остоича — у него было немало травм, но мы надеялись, что Милош способен выйти на определенный уровень. Увы, не получилось.
— Не секрет, что финансовое благосостояние БАТЭ во многом зависит от попадания в групповой раунд еврокубков. Насколько это давит в преддверии нынешнего лигочемпионского старта?
— Мы прекрасно понимаем всю важность ситуации. Успешное выступление в еврокубках напрямую влияет на наше финансовое благополучие. Поэтому и в нынешнем году перед нами стоит задача пробиться в группу.
— У Дубры затянулось восстановление после травмы. На ваш взгляд, Каспар еще способен помочь БАТЭ?
— Очень сложно сказать. Прошло девять месяцев, но Каспар до сих пор не в общей группе. Главное, чтобы он верил в то, что залечит это повреждение и сможет играть в большой футбол.
— А в чем конкретно проблемы у Дубры?
— Проблемы с коленом. Не смогу назвать точный диагноз. Знаю, что серьезные проблемы с хрящами. Каспар много работает, выполняет определенные подготовительные упражнения вместе с командой. Но пока на него трудно рассчитывать.
Пользуясь случаем, приглашаем всех болельщиков на завтрашний матч! Думаю, они соскучились по европейскому футболу на «Борисов-Арене». Надеемся на хорошую поддержку со стороны трибун!
Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 с армянским «Алашкертом» состоится 12 июля на поле «Борисов-Арене» и начнется в 20.30.
Ожидается, что послезавтра вечером в Борисове установится облачная погода с температурой около +18 градусов.
Ответный поединок пройдет 18 июля в Ереване на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саргсяна (начало в 19.00).
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне старта в квалификации Лиги чемпионов рассказал о том, какие выводы сделаны после прошлогоднего конфуза, когда...
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