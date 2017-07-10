Тренер БАТЭ: Выступление в еврокубках напрямую влияет на наше финансовое благополучие

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне старта в квалификации Лиги чемпионов рассказал о том, какие выводы сделаны после прошлогоднего конфуза, когда борисовчане остались без еврокубков, а также признался, что выступление на международной арене напрямую влияет на финансовое благополучие клуба, сообщает официальный сайт ФК БАТЭ.



Александр Ермакович. Фото: fcbate.by

— В каком настроении подходит ваша команда к очередной еврокубковой кампании?

— В хорошем. Состояние у ребят боевое. Практически не осталось травмированных — в лазарете только Каспар Дубра. Верим, что завтра наша команда сыграет по максимуму.

— А что сделано, чтобы не повторилась прошлогодняя история с вылетом от «Дандолком»?

— Вы сразу начинаете с таких вопросов, конечно… Давайте верить в нашу команду, в то, что такой ситуации, как в прошлом году, не повторится. В то, что все будет хорошо и мы будем играть там, где должны играть.

— Тем не менее, какие выводы сделаны?

— Нужно в каждом матче качественно играть и в атаке, и в обороне. В футболе нет мелочей. Любая деталь должна учитываться и выполняться.

— Станислав Драгун уже больше недели в БАТЭ. Насколько он уже интегрировался в состав? Какова вероятность того, что он завтра сыграет?

— Стас готовится к поединку наравне со всеми. Вероятность его участия в завтрашней встрече высока. Понятно, что состояние у Драгуна неоптимальное — не так давно он тренируется с нами. Но опыт и класс Станислава, верим, помогут быстро интегрироваться в командную игру и принести БАТЭ пользу.

— Виталий Родионов пропускает ближайшие матчи из-за дисквалификации. Как намерены решать вопрос с центральным нападающим?

— Отсутствие Родионова, имеющего богатый опыт еврокубковых игр, — это потеря. Но у нас есть Сигневич, Туоминен, Рушевич. Завтра кто-то из них будет играть — и, надеемся, заменит нашего лидера и капитана.

— На что настраиваете свою команду в первую очередь: не пропустить или забить?

— И то, и другое очень важно. Любая команда, играющая дома в первом матче, стремится сделать определенный задел перед ответным противостоянием. Мы не исключение.

— Вернулся Сигневич. Как он изменился в игровом и, возможно, ментальном плане за время отсутствия в БАТЭ?

— Когда Коля уходил, было видно, что он хотел что-то поменять. Сейчас Сигневич вернулся с верой в то, что его здесь ждут, станут предоставлять больше игрового времени. У Николая огромное желание играть — это большой плюс.

Что касается его текущего состояния, то тяжело судить по тренировкам. Да и спарринг с «Жальгирисом» в этом плане получился не столь информативным — трудно делать выводы по итогам часа пребывания Сигневича на поле. Есть официальные матчи, в которых и будем оценивать состояние Коли.

— Как считаете, нынешний состав БАТЭ сильнее тех, которые вы выводили в групповую стадию Лиги чемпионов?

— Тяжело сказать. Все оценивается по результату. Если мы пробиваемся в группу, то в любом случае говорим, что это один из сильнейших составов. Сейчас трудно прогнозировать. В футболе главное — результат. И если его достигаешь, то можно о чем-то подобном рассуждать.

— В последнее время мало играют Гвилия и Пикк. Рассчитываете ли вы на этих футболистов в ближайших матчах?

— На Пикка в ближайших матчах не рассчитываем. Гвилию, к сожалению, в нынешнем году преследуют травмы, болезни. Возможно, Вако завтра будет в заявке.

— Какие еще позиции необходимо усиливать, чтобы успешно выступить в нынешней еврокубковой сессии?

— Давайте не бежать впереди паровоза. На повестке дня — чемпион Армении. Уже есть список тех, кто может участвовать в завтрашнем поединке. А потом посмотрим.

— Что можете сказать об «Алашкерте»?

— У этой команды есть свой почерк, менталитет победителей — два года подряд она является чемпионом страны. Ереванцы достаточно хорошо оснащены технически, в нападении у них много взаимодействий. Практически каждый из группы атаки способен обыграть один в один, имеет неплохие скоростные качества. Это достаточно крепкая команда, особенно впереди. Но у нее есть как сильные, так и слабые стороны. И наша задача — сыграть на своих плюсах и на минусах соперника.

— Остоич уже покинул БАТЭ, Туоминен из-за травм мало играл, Рушевич также нечасто выходит на поле. Нет ли у вас ощущения, что с легионерами в межсезонье вы не очень угадали?

— Вы во многом ответили на свой вопрос. У Туоминена было серьезное повреждение. Яссе необходимо время на адаптацию, но, не сомневаюсь, он может принести БАТЭ большую пользу.

От Рушевича хотелось бы большего. Насчет Остоича — у него было немало травм, но мы надеялись, что Милош способен выйти на определенный уровень. Увы, не получилось.

— Не секрет, что финансовое благосостояние БАТЭ во многом зависит от попадания в групповой раунд еврокубков. Насколько это давит в преддверии нынешнего лигочемпионского старта?

— Мы прекрасно понимаем всю важность ситуации. Успешное выступление в еврокубках напрямую влияет на наше финансовое благополучие. Поэтому и в нынешнем году перед нами стоит задача пробиться в группу.

— У Дубры затянулось восстановление после травмы. На ваш взгляд, Каспар еще способен помочь БАТЭ?

— Очень сложно сказать. Прошло девять месяцев, но Каспар до сих пор не в общей группе. Главное, чтобы он верил в то, что залечит это повреждение и сможет играть в большой футбол.

— А в чем конкретно проблемы у Дубры?

— Проблемы с коленом. Не смогу назвать точный диагноз. Знаю, что серьезные проблемы с хрящами. Каспар много работает, выполняет определенные подготовительные упражнения вместе с командой. Но пока на него трудно рассчитывать.

Пользуясь случаем, приглашаем всех болельщиков на завтрашний матч! Думаю, они соскучились по европейскому футболу на «Борисов-Арене». Надеемся на хорошую поддержку со стороны трибун!

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 с армянским «Алашкертом» состоится 12 июля на поле «Борисов-Арене» и начнется в 20.30.

Ожидается, что послезавтра вечером в Борисове установится облачная погода с температурой около +18 градусов.

Приобрести билеты можно в кассах «Борисов-Арены» и посредством Ticketpro!

Ответный поединок пройдет 18 июля в Ереване на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саргсяна (начало в 19.00).

Заявка БАТЭ на матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2017/18 Тренерский штаб «желто-синих» во главе с Александром Ермаковичем включил в список 30 футболистов: вратари — Сергей ВЕРЕМКО (№ 16; лист А), Алексей ЧЕРНЫХ (№ 30, лист Б); Антон ЧИЧКАН (№ 35; А), Денис ЩЕРБИЦКИЙ (№ 48; Б); защитники — Максим ВОЛОДЬКО (№ 42; А), Виталий ГАЙДУЧИК (№ 3; А), Максим ЖАВНЕРЧИК (№ 15; А), Владислав МАЛЬКЕВИЧ (№ 44, Б); Неманья МИЛУНОВИЧ (№ 19; А), Артур ПИКК (№ 14; А), Денис ПОЛЯКОВ (№ 33; А), Алексей РИОС (№ 17; А), Артем ШКУРДЮК (№ 34, Б); Евгений ЯБЛОНСКИЙ (№ 5; А); полузащитники — Евгений БЕРЕЗКИН (№ 7; А), Александр ВОЛОДЬКО (№ 8; А), Валериане ГВИЛИЯ (№ 80; А), Александр ДЖИГЕРО (№ 49; Б), Станислав ДРАГУН (№ 21; А), Мирко ИВАНИЧ (№ 10; А), Юрий КЕНДЫШ (№ 77; А), Игорь СТАСЕВИЧ (№ 22; А), Алексей ХАНЕВИЧ (№ 36; Б); нападающие — Михаил ГОРДЕЙЧУК (№ 62; А), Владислав МУХАМЕДОВ (№ 45, Б); Виталий РОДИОНОВ (№ 20; А), Анес РУШЕВИЧ (№ 9; А), Илья СЕНЬ (№ 37, Б); Николай СИГНЕВИЧ (№ 13; А), Яссе ТУОМИНЕН (№ 24; А). В списке значатся футболисты как из листа «А» (22 человека), так и из листа «Б» (8 игроков) клубной заявки.