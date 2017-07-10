«Превышение скорости мотоциклистами приводит к ДТП с тяжелыми последствиями. В авариях с трагическими последствиями чаще всего фигурируют мотоциклисты», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире программы «Причина и следствие» в эфире Альфа Радио.

ДТП из превышения скорости мотоциклистами происходили по всей республике, не исключение была и МКАД, где, казалось бы, водители должны быть более осмотрительными и внимательными и снижать скорость, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Юлия Гончарова напомнила о нескольких ДТП, которые произошли в текущем году на МКАД. Из недавних примеров — ДТП, случившееся в Гомеле в начале мая. Юлия Гончарова рассказала детали:



— Авария произошла в Гомеле 1 мая. Мотоциклист на Honda ехал по городу со скоростью свыше 142 километров в час и сбил девочку 2005 года рождения, которая катила велосипед по пешеходному переходу. Она получила тяжкие телесные повреждения и попала в реанимацию. А мотоциклист был взят под стражу. На днях уголовное дело в его отношении было передано в прокуратуру Гомельской области для направления в суд. Ранее этот водитель 46 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 44 раза — за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. В 2014-м за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был лишен водительского удостоверения на 3 года.

Еще одно ДТП произошло в Минске в апреле.

— 10 апреля мотоциклист на Suzuki ехал с большой скоростью по внешнему кольцу в районе улицы Шаранговича. Не справился с управлением и врезался в ограждение разделяющее встречные транспортные потоки. От полученных травм парень скончался на месте ДТП. Эксперты установили, что скорость мотоцикла до момента аварии была 143 км/ч.

Похожая авария произошла на МКАД в районе улицы Слободской. Мотоциклист с пассажиром на Honda ехал более 100 км/ч, при этом водитель перестраивался из полосы в полосу. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с автомобилем, который двигался в попутном направлении. Мотоцикл опрокинулся, пассажир получил травмы несовместимые в жизнью и умер на месте аварии.