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Следственный комитет: "В авариях с трагическими последствиями чаще всего фигурируют мотоциклисты"
«Превышение скорости мотоциклистами приводит к ДТП с тяжелыми последствиями. В авариях с трагическими последствиями чаще всего фигурируют мотоциклисты», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире программы «Причина и следствие» в эфире Альфа Радио.
ДТП из превышения скорости мотоциклистами происходили по всей республике, не исключение была и МКАД, где, казалось бы, водители должны быть более осмотрительными и внимательными и снижать скорость, чтобы не допустить аварийной ситуации.
Юлия Гончарова напомнила о нескольких ДТП, которые произошли в текущем году на МКАД. Из недавних примеров — ДТП, случившееся в Гомеле в начале мая. Юлия Гончарова рассказала детали:
Еще одно ДТП произошло в Минске в апреле.
— 10 апреля мотоциклист на Suzuki ехал с большой скоростью по внешнему кольцу в районе улицы Шаранговича. Не справился с управлением и врезался в ограждение разделяющее встречные транспортные потоки. От полученных травм парень скончался на месте ДТП. Эксперты установили, что скорость мотоцикла до момента аварии была 143 км/ч.
Похожая авария произошла на МКАД в районе улицы Слободской. Мотоциклист с пассажиром на Honda ехал более 100 км/ч, при этом водитель перестраивался из полосы в полосу. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с автомобилем, который двигался в попутном направлении. Мотоцикл опрокинулся, пассажир получил травмы несовместимые в жизнью и умер на месте аварии.
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"Превышение скорости мотоциклистами приводит к ДТП с тяжелыми последствиями", - рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия...
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