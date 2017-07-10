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У Гродне шукаюць 13-гадовую дзяўчынку, якая пайшла з дому з-за хлопца (фота)

11.07.2017 18:45 — Разное | Euroradio  
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У Гродне шукаюць 13-гадовую дзяўчынку, якая пайшла з дому з-за хлопца (фота)
Фота: uvd.grodno.by

У Гродне шукаюць 13-гадовую дзяўчынку, якая пайшла з бацькоўскага дому з-за хлопца. Бацькі не дазвалялі ёй з ім сустракацца, ім не падабалася сям'я, у якой ён выхоўваўся. З 8 ліпеня месцазнаходжанне Дыяны Пятрэвіч невядомае. У той дзень яна сустрэлася ў парку Жылібера са сваім хлопцам. Больш яе ніхто не бачыў. Міліцыя просіць дапамагчы ў пошуку дзяўчынкі і распаўсюдзіла яе фота.

 
 
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Фота: uvd.grodno.by У Гродне шукаюць 13-гадовую дзяўчынку, якая пайшла з бацькоўскага дому з-за хлопца. Бацькі не дазвалялі ёй з ім сустракацца, ім не падабалася сям'я, у...

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