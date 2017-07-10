По прозрачности госзакупок Беларусь серьезно отстает от Украины и Грузии

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В рейтинге прозрачности госзакупок, составленном рядом исследовательских организаций в странах Восточного партнерства, Беларусь является середнячком, находясь на уровне Молдовы.

Лидером данного рейтинга с показателем прозрачности 86,2% является Украина, где в последнее время система госзакупок подверглась серьезному реформированию. Немного от Украины отстает Грузия с показателем около 85%. Беларусь оказалась на четвертой позиции с показателем 70,5%. Он сходный с уровнем Молдовы, оказавшейся на третьем месте. Пока. Сегодня аутсайдерами по прозрачности госзакупок в странах Восточного партнерства являются Армения и Азербайджан, однако, очень вероятно, что они скоро догонят группу «середнячков», пишет Thinktanks.by.

Об этом в ходе презентации Рейтинга прозрачности госзакупок рассказал руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин. Он отметил, что исследование было комплексным и проводилось сразу в шести странах Восточного партнерства. Его целью являлась разработка и применение общего стандарта оценки национального законодательства о госзакупках (ЗГЗ) для выявления актуальных проблем и выработки рекомендации по улучшению. За белорусскую часть отвечал Исследовательский проект BIPART.

Как отметил Владимир Ковалкин, в ходе исследования в каждой стране были изучены 64 показателя, которые затем разделили на 5 групп:

Однородность законодательной базы;

Эффективность;

Прозрачность;

Подотчетность и честность;

Конкурнтоспособность и беспристрастность

В результате основные проблемы белорусского законодательства о госзакупках выглядят так:

Эффективность:

Электронные средства не являются основным способом проведения процедуры государственной закупки и обмена документами и сведениями между организаторами и участниками торгов

В ЗГЗ не предусмотрен подход к выбору победителя на основе метода затраты-выгоды в том случае, когда критерием оценки является не только цена, но и качество

Прозрачность:

ЗГЗ не обязывает публикацию данных машиночитаемом виде

ЗГЗ не обязывает публиковать информацию о субподрядчиках

Подотчетность и честность:

В ЗГЗ не предусмотрены механизмы консультаций с бизнесом и гражданским обществом

В ЗГЗ отсутствуют нормы, предусматривающие санкции за нарушение ЗГЗ

В ЗГЗ не предусмотрено, что обоснование использования неконкурентной процедуры закупки должно быть обнародовано закупающей организацией

ЗГЗ не содержит запрета на участие в процедурах госзакупок на разумное время для бывших государственных служащих

Конкурентоспособность и беспристрастность:

Преференции «отечественным» производителям (15%)

ЗГЗ не предусматривает, что приглашение к участию в закупках должно включать: условия оплаты, срок поставки или выполнения работ, а также срок исполнения контракта

Однородность законодательной базы:

ЗГЗ не охватывает закупки при строительстве

ЗГЗ не предусматривает выделение в штате специального сотрудника, обладающего достаточной компетентностью для проведения госзакупок

Невозможно обжалование процедуры закупки любой заинтересованной стороной вплоть до подписания контракта

Комментируя проблемы, Владимир Ковалкин особое внимание уделил тому, что из-за отсутствия охвата белорусским законодательством госзакупок в строительстве, МАРТ терпит крах в попытках соблюсти однородность законодательной базы.

«Это просто ужасно», - резюмировал экономист и продемонстрировал таблицу, на которой виден «прогресс» в деле прозрачности закупок. Согласно представленным данным, если в 2013 году закрытые госзакупки составляли в Беларуси около 55%, то в 2014 году возросли примерно до 68%. В это же время открытые тендеры сократились примерно с 19% до 7%. Но это по количеству закупок. «По деньгам около 90% тендеров идут по закрытой процедуре», - отметил Владимир Ковалкин.

Рекомендации

Он также представил ряд рекомендаций, сделанных на основе исследования. Среди них - вернусть в сферу действия законодательства о госзакупках закупки в строительстве; ввести аттестацию на право занимать должность руководителя и секретаря конкурсной комиссии на знание ЗГЗ и антикоррупционного законодательства; улучшить ИТ-инфраструктуру и создать единый портал государственных закупок; исключить преференции и отдельные списки товаров, создающие дискриминационные условия в отношении иностранных поставщиков; запретить бывшим госслужащим участвовать в процедурах госзакупок или влиять на их результаты в течение 5 лет после увольнения с государственной службы, а также ряд других предложений, вытекающих из нынешних проблем в сфере госзакупок в Беларуси.