«Белорусских дорог» в Украине станет больше: брестский трест отремонтирует Набережное шоссе в Киеве





Тендер на ремонт дороги в Киеве выиграл ДСТ №4, и это вторые торги, на которых за последние два месяца празднуют успех дорожники Беларуси.

Согласно информации с сайта госзакупок Prozorro, «Дорожно-строительный трест № 4 г. Брест» объявлен победителем тендера на капитальный ремонт участка Набережного шоссе стоимостью более 100 млн гривен.

Конкурс был объявлен коммунальной корпорацией «Киевавтодор» в конце прошлого месяца. В нем приняли участие кроме белорусов две местные компании – «Киевшляхбуд» и «Онур Конструкцион Интернешнл». Белорусское победное предложение оказалось на 200 тыс. гривен дешевле (124,7 млн гривен с НДС), чем у «Онура».

В июне праздновал победу «Дорожно-строительный трест № 2 г. Гомель», ставший первой белорусской компанией, допущенной в дорожное хозяйство соседней страны. Гомельчанам за 113,091 млн гривен достался подряд на средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань на участке км 0+000- км 12+300 в Черкасской области.

До этого была еще одна попытка со стороны, закончившаяся скандалом. В мае на торгах Службы автомобильных дорог в Волынской области (объект - ремонт трассы Н-22 Устилуг-Ровно) пытался принять участие вышеупомянутый ДСТ №4. Но, как уже сообщал «Ежедневник», организатор отклонил его тендерное предложение, а победителем выбрала компанию, созданную бывшим начальником дорожной службы этого региона. Формальные причины, по которым было отклонено предложение белорусов, заставило тех подать в АМКУ жалобу. По итогам изучения вопроса АМКУ признал, что волынская служба автодорог дискредитировала одного из участников - белорусский дорожно-строительный трест, потребовав от них документы, которые не были предусмотрены условиями торгов. Также было признано, что победитель получил подряд «незаконно».

Участие белорусов в ремонте украинских дорог стало возможным по итогам договоренностей между президентами Петром Порошенко и Александром Лукашенко. Возможное участие белорусов в ремонте украинских дорог было обговорено в апреле этого года на самом высоком уровне. По итогам встречи президентов Украины и Беларуси Петр Порошенко призвал белорусские предприятия участвовать в тендерах по строительству дорог в Украине.

«Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров, услуг. На взаимной основе. Мы ждем белорусские предприятия на тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендеры по строительству на территории Беларуси», - заявлял тогда Петр Порошенко.