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«Белорусских дорог» в Украине станет больше: брестский трест отремонтирует Набережное шоссе в Киеве
11.07.2017 23:55 — Разное | Ежедневник
Тендер на ремонт дороги в Киеве выиграл ДСТ №4, и это вторые торги, на которых за последние два месяца празднуют успех дорожники Беларуси.
Согласно информации с сайта госзакупок
Конкурс был объявлен коммунальной корпорацией «Киевавтодор» в конце прошлого месяца. В нем приняли участие кроме белорусов две местные компании – «Киевшляхбуд» и «Онур Конструкцион Интернешнл». Белорусское победное предложение оказалось на 200 тыс. гривен дешевле (124,7 млн гривен с НДС), чем у «Онура».
В июне праздновал победу «Дорожно-строительный трест № 2 г. Гомель», ставший первой белорусской компанией, допущенной в дорожное хозяйство соседней страны. Гомельчанам за 113,091 млн гривен достался подряд на средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань на участке км 0+000- км 12+300 в Черкасской области.
До этого была еще одна попытка со стороны, закончившаяся скандалом. В мае на торгах Службы автомобильных дорог в Волынской области (объект - ремонт трассы Н-22 Устилуг-Ровно) пытался принять участие вышеупомянутый ДСТ №4.
Участие белорусов в ремонте украинских дорог стало возможным по итогам договоренностей между президентами Петром Порошенко и Александром Лукашенко. Возможное участие белорусов в ремонте украинских дорог было обговорено в апреле этого года на самом высоком уровне. По итогам встречи президентов Украины и Беларуси Петр Порошенко призвал белорусские предприятия участвовать в тендерах по строительству дорог в Украине.
«Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров, услуг. На взаимной основе. Мы ждем белорусские предприятия на тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендеры по строительству на территории Беларуси», - заявлял тогда Петр Порошенко.
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Тендер на ремонт дороги в Киеве выиграл ДСТ №4, и это вторые торги, на которых за последние два месяца празднуют успех дорожники Беларуси.
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