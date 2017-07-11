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Новичок "Реала" Эрнандес опозорился на презентации

11.07.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мадридский "Реал" подписал испанского защитника Тео Эрнандеса. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан на шесть лет. Официальная презентация состоялась накануне на "Сантьяго Бернабеу". 

Во время мероприятия Эрнандес не смог набить мяч, еле справившись с ним. В итоге молодой защитник довольно неуклюже показал свою технику владения мячом — на пятом касании он утратил контроль над снарядом.

Напомним, что "Реал" приобрел Эрнандеса у "Атлетико" за 26 миллионов евро. Футболист ранее неоднократно говорил о том, что мечтает выступать за "сливочных".

 
 
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Во время презентации в мадридском "Реале" защитник Тео Эрнандес не смог "укротить" мяч. Смотрите на видео, как футболист опростоволосился перед журналистами.

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