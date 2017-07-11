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Суровый Минск: фотографии июльской грозы
11.07.2017 22:48 — Разное | Sputnik Беларусь
© Pixabay
Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов
Синоптики объявляли на вторник оранжевый уровень опасности: по стране должны были пройти грозы с порывистым ветром. В течение дня обошлось без осадков, поэтому многие уже и не верили прогнозу погоды, однако ливень обрушился на столицу вечером.
Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии темного неба над Минском и вспышек молний.
На данный момент информации о повреждениях из-за сильного ветра или подтоплениях улиц нет. Обычно из-за сильных дождей страдала столичная Немига, однако после замены коллекторов ее перестало затоплять. Некоторые минчане сообщали о проблемах с телевидением из-за грозы.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Беларуси, по прогнозам синоптиков, и в среду – также местами возможны дождь и грозы.
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Белорусы во вторник не верили прогнозам синоптиков о возможных ливнях, однако грозы обрушились на страну к концу дня.
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