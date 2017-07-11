Суровый Минск: фотографии июльской грозы



© Pixabay Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов

Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии обрушившегося вечером во вторник на Минск сильного дождя.

Синоптики объявляли на вторник оранжевый уровень опасности: по стране должны были пройти грозы с порывистым ветром. В течение дня обошлось без осадков, поэтому многие уже и не верили прогнозу погоды, однако ливень обрушился на столицу вечером.

Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии темного неба над Минском и вспышек молний.

Ща Минск сотрёт с лица земли, столицу перенесут в Брест. pic.twitter.com/3pj4SjL441 — Дмитрий Сугоняев (@dimasugonyaev) 11 июля 2017 г.

На данный момент информации о повреждениях из-за сильного ветра или подтоплениях улиц нет. Обычно из-за сильных дождей страдала столичная Немига, однако после замены коллекторов ее перестало затоплять. Некоторые минчане сообщали о проблемах с телевидением из-за грозы.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Беларуси, по прогнозам синоптиков, и в среду – также местами возможны дождь и грозы.