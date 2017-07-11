ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суровый Минск: фотографии июльской грозы

11.07.2017 22:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Суровый Минск: фотографии июльской грозы
© Pixabay
Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии обрушившегося вечером во вторник на Минск сильного дождя.

Синоптики объявляли на вторник оранжевый уровень опасности: по стране должны были пройти грозы с порывистым ветром. В течение дня обошлось без осадков, поэтому многие уже и не верили прогнозу погоды, однако ливень обрушился на столицу вечером.

Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии темного неба над Минском и вспышек молний.

 

На данный момент информации о повреждениях из-за сильного ветра или подтоплениях улиц нет. Обычно из-за сильных дождей страдала столичная Немига, однако после замены коллекторов ее перестало затоплять. Некоторые минчане сообщали о проблемах с телевидением из-за грозы.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Беларуси, по прогнозам синоптиков, и в среду – также местами возможны дождь и грозы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы во вторник не верили прогнозам синоптиков о возможных ливнях, однако грозы обрушились на страну к концу дня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Солигорск утонул после проливного дождя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика