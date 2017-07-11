Фотофакт: Солигорск утонул после проливного дождя

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Ряд улиц Солигорска оказались подтопленными в результате сильного дождя, который прошел во вторник вечером, сообщили жители города в социальных сетях.

Ранее синоптики предупредили жителей республики, что вечером во вторник и ночью в среду в стране ожидаются сильные осадки, по Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщают жители Солигорска в социальных сетях, подтопленными оказались улицы Молодежная, Ковалева и ряд других.

По словам граждан, ливневые системы не справлялись с количеством осадков, в результате некоторые припаркованные автомобили оказались в воде по ветровые стекла.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, ненастная погода в Беларуси сохранится в ближайшие два дня: в республике пройдут ливневые дожди, прогремят грозы.