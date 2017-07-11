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Фотофакт: Солигорск утонул после проливного дождя

11.07.2017 22:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл – Sputnik. Ряд улиц Солигорска оказались подтопленными в результате сильного дождя, который прошел во вторник вечером, сообщили жители города в социальных сетях.

Фотофакт: Солигорск утонул после проливного дождя
© Фото: Facebook / Ирина Дячкина
Сильнейший ливень обрушился на Минск

Ранее синоптики предупредили жителей республики, что вечером во вторник и ночью в среду в стране ожидаются сильные осадки, по Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщают жители Солигорска в социальных сетях, подтопленными оказались улицы Молодежная, Ковалева и ряд других.

По словам граждан, ливневые системы не справлялись с количеством осадков, в результате некоторые припаркованные автомобили оказались в воде по ветровые стекла.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, ненастная погода в Беларуси сохранится в ближайшие два дня: в республике пройдут ливневые дожди, прогремят грозы.

 
Теги: Минск
 
 
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Ливневые системы не справлялись с количеством осадков, в результате некоторые припаркованные автомобили оказались в воде по ветровые стекла.

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